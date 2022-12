Procuraduría expresa preocupación por los cambios en el SOAT

Trágico accidente en moto. Foto: Colprensa

Este jueves 15 de diciembre se conoció que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, le presentó al Ministerio de Salud y Protección Social una serie de observaciones sobre el proyecto de decreto para modificar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Según ella, los cambios estarían generando incertidumbre entre los prestadores de servicios de salud y serían muy costosos para ese rubro del presupuesto nacional.

En la lista de peros que entregó, el Ministerio Público indicó que son altos los riesgos para la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales, así como para la garantía de la prestación efectiva de los servicios asistenciales a los ciudadanos víctimas de siniestros. Además, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendría problemas para hacer auditoría sobre estos recursos.

“En el fondo, lo que se va a hacer es seguir afectando a la salud, seguir afectando a los hospitales y seguir afectando el cubrimiento de los accidentes y de las personas accidentadas con motocicletas y con los que están cubiertos por el SOAT que va a ser objeto de disminución en el pago. Esa es la gran preocupación”, expresó la procuradora.

El documento “Por medio del cual se adoptan medidas para disminuir la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, asegurar la sostenibilidad del sistema y facilitar el acceso a este seguro”, tiene prevista una reducción del valor de la prima de la póliza SOAT, así como un rango diferencial de riesgos para disminuir la cobertura de ciertos vehículos, de 800 a 300 salarios mínimos.

“Si disminuye el ingreso por SOAT disminuye la protección en salud y le correspondería entonces sacar del presupuesto nacional, es lo que dicen, el cubrimiento de esa siniestralidad y de esas accidentalidades”, agregó Cabello.

Por ello, la procuradora pidió aclarar cómo se cobrarán y pagarán los excedentes cuando alguien requiera un procedimiento más costoso de lo que cubre su seguro: si a partir de los 800 SMLMV serán tomados por las Entidades Promotoras de Servicios de Salud (EPS) como un tercer cobro o un fondo independiente. Por otro lado, quiere conocer cuáles serán los procesos asumidos por las compañías aseguradoras que expiden el SOAT.

El subsidio empezó este jueves, pero aseguradoras no lo están honrando

Hoy, jueves 15 de diciembre, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, anunció la entrada en vigor del subsidio al SOAT que cubrirá el 50 % del valor. A este auxilio, según lo que quedó establecido, podrán acceder motos con cilindrajes iguales o menores a los 200 centímetros cúbicos, taxis, microbuses urbanos, vehículos de negocio, servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.

“La medida de no incrementar por no tener siniestros viales se vuelve un motivo para ser más cuidadosos al conducir. Pero obviamente, si usted incurre en siniestros viales, incrementaremos en un 50 % o 70 % el valor de la póliza. Al estilo de lo que llaman en EE. UU. las licencias de conducción, que lo vamos a hacer nosotros igual, por puntos”, detalló el jefe de esa cartera al explicar la razón de ser de esta normativa entrante.

Según argumentó, el descuento en el SOAT hará que las autoridades se sean más rigurosas a la hora de exigir este documento a los conductores. Tal y como lo mencionó él mismo, para lograr desarrollar este plan, se destinarán $2 billones.

No obstante, en empresas como Seguros del Estado y Previsora Seguros no están honrando este descuento. En sus redes sociales han publicado que, de momento, no han recibido las instrucciones, no lo entienden y no venderán la póliza descontada.

