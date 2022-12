El ciclista colombiano Sebastián Molano estará dos temporadas más con el UAE Team Emirates

Sebastián Molano renueva hasta el 2024 con el UAE Team Emirates. Foto: UAE Team Emirates (referencia)

Sebastián Molano renovó su contrato con el equipo UAE Team Emirates por los siguientes dos años, el pedalista boyacense ha logrado hacerse un espacio importante dentro de su escuadra y por eso lo quieren tener. A falta de pocas semanas para que arranque la temporada, Molano no había anunciado absolutamente nada sobre su futuro, aunque lo más seguro era que permaneciera en la escuadra árabe.

Allí llegó desde hace 4 temporadas con la intención de ser una pieza importante para los sprinters principales, entre ellos su compatriota Fernando Gaviria, quien por ese entonces, el 2019, también llegaba al equipo. Su evolución dentro del equipo y a nivel profesional fue notable, al punto de lograr la confianza de ir por algunos resultados en carreras de menor prestigio, pero que de igual manera sumaban relevancia al palmarés del UAE.

Desde el equipo confirmaron la noticia de la renovación, la cual resulta ser una buena noticia para el paipano de 28 años, pues durante el cierre de temporada consiguió hacer a su primera victoria en una gran vuelta como sucedió en la última etapa de la Vuelta a España: “Hola, podemos confirmar que tanto @RyanGibbons23 como @sebasmolano_ tienen contrato para 2023. Molano se quedará con el equipo hasta el final de la temporada 2024″.

Molano podría estar tomando un papel protagónico en algunas rondas importantes como sprinter principal, pues ya demostró que tiene con qué vencer a los rivales más fuertes del pelotón. Sin embargo, su capacidad de moverse dentro del pelotón de lanzamiento hace que el equipo lo tenga presente para que ayude a otros corredores, como por el ejemplo a su otro compatriota Álvaro Hodeg, quien se integrará este próximo 2023 luego de durar un año recuperándose de un fuerte accidente.

Sebastián Molano y Álvaro Hodeg, la dupla colombiana del UAE Team Emirates

Tanto Molano como Hodeg son dos corredores con mucha potencia y fuerza para ir por los remates en los sprints, aún así en algunas carreras sus roles estarán divididos, pues uno tendrá que ser el lanzador del otro en algunos momentos. Ambos tendrían oportunidad de buscar victorias, pues Gaviria dejará el equipo a finales de 2022 para unirse al Movistar Team, por lo que incluso, ahora tendrán que enfrentarlo en las principales competencias.

Hodeg y Molano además cuentan con la confianza y la admiración de uno de sus directores deportivos: Joxean Fernández Matxin, quien ha tenido grandes palabras para referirse a los cafeteros: “Es un currante, una excepcional persona, un corredor que lo quiero... hemos pasado momentos muy jodidos y esta es la primera de las mejores cosas”, comentó conmovido tras la victoria de Molano en la ronda española; mientras que de Hodeg dijo durante su proceso de recuperación física: “Álvaro Hodeg es un gran talento, tiene mucha calidad y no solo es un ciclista talentoso, sino una gran persona, es el tipo de atleta que queremos en nuestro equipo”. Aún no se conoce cuál será el calendario de arranque para la temporada 2023 en el equipo, pero no se descarta que estén juntos.

