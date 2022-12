Lokillo reveló que fue uno de los primeros en enterarse que Lina Tejeiro quería dejar a Juan Duque

La actriz y el humorista hacen parte de la nueva edición de 'La vuelta al mundo en 80 risas', en la que ambos viajaron a Londres (Instagram Lina Tejeiro)

En la noche del jueves 15 de diciembre se presentó el primer episodio de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, un programa de humor en el que algunos humoristas y famosos nacionales recorren por varios días diferentes países. Una de las parejas fue Lina Tejeiro y Lokillo Flórez, quienes en su paseo por Londres, conocieron grandes secretos el uno del otro.

Así lo reveló el humorista, cuyo nombre real es Yédinson Ned Flórez Duarte, en su primera intervención humorística en el programa. Como estaban en la capital del Reino Unido, la ciudad del famoso agente secreto James Bond, la pareja decidió vivir una aventura de este estilo y descubrir algunos enigmas en ese lugar.

Según Lokillo, “el primer secreto del que me enteré allá es que Lina iba a dejar el novio ... y la misión mía era no contarle al man, pero ya se enteró”. El comentario del humorista para romper el hielo en el programa dejó a la actriz con la boca abierta, mientras que los otros integrantes del elenco y el público estaban riéndose de la situación.

Las palabras de Florez se referían al sonado exnovio de la actriz, el cantante urbano Juan Duque, con quien Tejeiro tuvo una corta relación amorosa hace algunos meses. Aunque se desconocen los detalles de la ruptura amorosa, los comentarios en redes sociales han dado a entender que los famosos no terminaron bien.

Lina Tejeiro decidió dejar a Juan Duque cuando estaba en Londres

Juan Duque y Lina Tejeiro iniciaron su noviazgo en agosto y confirmaron su ruptura en noviembre

Las palabras del humorista colombiano dieron a entender a muchos seguidores de la actriz llanera que su relación con el cantante paisa enfrentaba problemas desde hace varios meses, cuando inició la grabación de este programa y ella tuvo que irse a Londres, Reino Unido.

Estando en la grabación del programa de humor en el continente europeo parece que el humorista fue uno de los primeros en enterarse de que la famosa actriz Lina Tejeiro estaba considerando terminar su recién iniciado noviazgo con Juan Duque. Esto porque es importante recordar que los famosos empezaron a salir a inicios de año, pero se hicieron oficialmente novios en agosto de este año, cuando ella pasó por una complicación de salud.

Pero ese no fue el único comentario que Lokillo le lanzó a Lina Tejeiro por su fallida relación amorosa con Duque. Tan solo en los primeros minutos del escenario, el humorista habló sobre su experiencia con la actriz y dijo que “nos entendimos súper bien. Al tercer día ya decía que quería cambiar de pareja para no perder la costumbre”.

Además, el hombre también bromeó con una particular situación, pues en la temporada pasada él tuvo que viajar con Greeicy, la mejor amiga de Lina Tejeiro. “Algunos de ustedes están acostumbrados a verme con Greeicy, pero pues uno de los dos tenía que quedarse cuidando al bebé”, expresó Flórez.

Cabe recordar que tras su ruptura con Juan Duque, la actriz Lina Tejeiro se hizo tendencia por lanzar algunas indirectas, dando a entender que la relación la había terminado ella, cosa que confirmó Lokillo en el programa.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo usé y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía”, fue una de las primeras expresiones que utilizó Tejeiro para referirse a lo que fue el comienzo de la relación con Duque.

Posteriormente, indicó que con el tiempo trató de ver lo mejor que tenía el artista, con una apología al supuesto rímel para pestañas que había comprado, pero las cosas no parecieron funcionar y lo que en un comienzo fue bonito, comenzó a cambiar su calidad.

“Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, concluyó la actriz.

