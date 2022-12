Prensa costarricense pide la renuncia de Luis Fernando Suárez a la selección: “Por respeto al país”

El técnico colombiano Luis Fernando Suárez no dejará el banquillo de la selección de Costa Rica. Imagen: REUTERS/Thaier Al-Sudani

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se encuentra en sus días finales de competencia y los amantes al fútbol sudamericano tienen la felicidad por los aires con la clasificación de la selección Argentina a la mítica final de la cita orbital. Tras la inesperada eliminación de Brasil en cuartos de final, el conjunto Albiceleste se convirtió en el único representante latino en el certamen y está al borde de consagrarse campeón.

No obstante, fuera de la histórica final, algunas de las selecciones ya eliminadas de la cita orbital siguen captando la atención de la esfera pública, pero no necesariamente por aspectos positivos, sino más bien por polémicas económicas que no dejan bien paradas a las instituciones y sus miembros.

Este es el caso del seleccionado de Costa Rica, que luego de quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Mundial, retornó a casa con la ilusión vacía tras una valiente, pero corta participación en el torneo. Una vez se calmaron los ánimos mundialistas, un escándalo salió a la luz pública y le podría costar el puesto al director técnico Luis Fernando Suárez.

La situación ronda el partido amistoso que tenían agendado los centroamericanos ante Irak antes del inicio de la cita orbital. Este encuentro fue organizado por la empresa Eurodata, cuyo director ejecutivo de nombre Ricardo Pachón también actúa como agente del estratega colombiano.

Esta organización le cobró a la federación de Irak un total de $250.000 dólares y de esto le pagaría a la selección de Costa Rica un total de $137.500 dólares, existiendo una diferencia de $112.500 dólares que representaría una comisión del 45% que se quedaría Pachón y Eurosport.

Debido a que el partido tuvo que ser cancelado esta operación económica no terminó de concretarse, pero el precedente estaba sentado. Una comisión exorbitante del 45%, cuando según la regla FIFA establece que no puede superar el 25%, a quien es la mano derecha del seleccionador nacional.

Por esta razón la prensa costarricense comenzó a pedir la salida de Suárez como entrenador de los centroamericanos. Fueron los periodistas del TigoSports los que alegaron que a Luis Fernando nunca le han gustado estos amistosos, pero como se trababa de una comisión a su favor, ahí si la aceptó:

“Está igual que lo de Eurodata. Muchachos, lo de Eurodata no va a volver a pasar. Hay unos fogueos y al señor Suárez no le gustan los fogueos, pero como se los armó su representante, los aceptó porque había un 45% de comisión... es el cinismo y la desfachatez. Debería irse solo por cuestión de honestidad y dignidad con el país y la afición”

La Federación Costarricense de Fútbol ya se pronunció al respecto de esta situación y decidió romper cualquier relación laboral existente con la empresa Eurodata para no incurrir en conflicto de intereses mientras que Luis Fernando siga a cargo de la selección.

Esto dejó claro que la posición de la Federación es la de poder continuar el proceso que lleva construyendo el colombiano. Costa Rica no volverá a tener presentaciones internacionales hasta marzo del próximo año, el 25 de ese mes se medirán ante Martinica por la Liga de Naciones de la CONCACAF.





