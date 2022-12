Daniel Quintero aseguró que el director de la Unidad de Gestión del Riesgo se debería ir: “Es un mal nombramiento de Petro”

Daniel Quintero y Javier Pava

En una entrevista para la revista Semana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló acerca de la entrada en operación de Hidroituango y se refirió a las declaraciones hechas por el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Javier Pava, que recientemente convocó una rueda de prensa para expresar su preocupación frente al encendido de las dos primeras turbinas de la hidroeléctrica.

Para el funcionario, las comunidades de la zona de influencia están en riesgo por el inicio de las operaciones del megaproyecto. “Nosotros habíamos advertido en la Resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022 el riesgo al que está expuesta la población que se encuentra aguas abajo, ya que los procesos de vibración de la operación de las turbinas podrían generar algunos efectos externos al macizo rocoso y, por lo tanto, considerábamos que, de acuerdo con el principio de precaución, se realizara la evacuación inmediata de las familias ubicadas en el corregimiento de Puerto Valdivia y hasta el kilómetro 12 de Tarazá, teniendo en cuenta la información que obtuvimos frente a los problemas de inestabilidad que se presentan en el lugar”, afirmó Pava en rueda de prensa.

Además, recordó que la UNGRD le solicitó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) una inspección, cuya conclusión fue que existen problemas de inestabilidad y problemas de erosión en áreas subterráneas, por lo que recomendó realizar estudios adicionales para verificar la estabilidad del macizo. Esta posible inestabilidad podría generar “graves consecuencias, que generarían un colapso, según otro informe.

“Estos dos informes los hemos considerado en el análisis de riesgos que realizamos, generándonos una grave preocupación y la advertencia a los responsables frente a la puesta en operación del proyecto. Creemos que es irresponsable adelantarlo y ponerlo en marcha sin tener la seguridad y la tranquilidad que debemos ofrecerles a los ciudadanos que están aguas abajo del embalse”, dijo Pava Sánchez. Luego añadió:

“Nosotros como entidad encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres, hemos advertido estas circunstancias y seguimos insistiendo en que se tomen las acciones que corresponden, pero serán las autoridades responsables y competentes de estos casos quienes adelanten las medidas que para tal efecto consideren. Esperemos que esto no termine en una tragedia, que nos estemos equivocando y realmente no suceda nada, pero donde pase una emergencia tendremos que entrar a revisar las advertencias y las recomendaciones que desde la Unidad hemos realizado frente a la protección de la vida en primera instancia”, Puntualizó.

Al respecto, Quintero dijo que Pava ni siquiera estuvo en la zona y que además “los dejó esperando” en varias reuniones. “Fue un mal nombramiento del presidente Petro, se debería ir, pero eso no es decisión mía”, dijo.

“Lo ideal es que pase por la casa de máquinas. Lo que han dicho los expertos es que la única forma de arreglarle problema es poner a funcionar Hidroituango. El agua pesa mucho y puede erosionar la base y ante ese riesgo necesitamos que Hidroituango funcione con cuatro turbinas. Cuando se seque se hacen los arreglos. La posición del director de Gestión de Riesgo me parece errática, a él lo estuvimos esperando en el PMU (Puesto de Mando Unificado), no llegó, él no conoce el proyecto”, agregó Quintero.

Dijo también que Pava debe responder si lo que quiere es acabar con el megaproyecto y que debe aclarar si es verdad que la senadora Isabel Zuleta es el poder en la UNGRD.

“Francamente, no sé a qué hora se levanta, eran las 9 de la mañana, luego a las 10 am conectó a un delegado, ni siquiera él y a las 4 de la tarde salió con un informe contradiciendo los informes, contaminadas de política. Tenemos la serie preocupación de que haya una influencia de la senadora (Isabel) Zuleta en las decisiones que toma Gestión de Riesgo”, agregó Quintero. “La senadora Zuleta ha criticado, en algunas cosas con razón, yo no era alcalde de Medellín, era otra EPM, que muchas personas fueron desplazadas por cuenta de este proyecto, pero ella ha hecho su toda su carrera con la idea de tumbar Hidroituango. Tenemos información muy seria de la influencia de ella en la Unidad de Gestión de Riesgo, es muy grande y estaba muy molesta porque la pusimos a funcionar. Y salió a las 4 de la tarde el director de Gestión de Riesgo con esa declaración”

