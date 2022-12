Xavi Hernández, técnico del Barcelona, elogió a James Rodríguez: “Tiene calidad y talento para marcar diferencias”

El colombiano disputó cuatro temporadas en el Real Madrid. Foto: Reuters (Archivo)

El colombiano James Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas del Mundial Brasil 2014 y en aquella ocasión no solo comandó a la Selección Colombia a disputar su mejor presentación en este certamen, también se convirtió en el goleador del torneo con seis tantos. El rendimiento demostrado a lo largo del torneo llamó la atención del Real Madrid, quien confirmó en ese mismo año el fichaje del colombiano. El entrenador Xavi Hernández, recordó el paso del ‘10′ por LaLiga de España y resaltó varios de sus aspectos positivos.

James Rodríguez en su paso por la ‘Casa Blanca’ dejó muy buenas impresiones en lo que fue su primera temporada y de la mano del técnico Carlo Ancelotti logró consolidar su mejor momento en el equipo, sin embargo, con la llegada de Rafa Benítez y posteriormente la de Zinedine Zidane, el centrocampista fue perdiendo protaognismo dentro del equipo y tras una cesión al Bayern Múnich, fue vendido al Everton en la Premier League.

Pese a que el final de la historia entre el colombiano y el club español no se dio de la mejor forma, en el equipo ‘Merengue’ tienen gratos recuerdos del paso de Rodríguez por el Santiago Bernabeú, además sus números avalan el buen momento en el que alcanzó a jugar para la hinchada blanca. En cuatro temporadas con el Real Madrid disputó 126 partidos, anotó 37 goles y realizó 42 asistencias.

El actual entrenador del Barcelona de España, Xavi Hernández, ahora hace parte de LaLiga Golazos, una plataforma de coleccionables digitales del certamen español y aprovechó el lanzamiento del drop premium: ‘Kings of the World’ para referirse al colombiano James Rodríguez y lo que fue su paso por el fútbol español. El técnico lamentó que el mediocampista hubiera jugado en el Real Madrid y no en el club catalán, sin embargo, destacó varios de sus aspectos dentro del campo de juego.

El entrenador del Fútbol Club Barcelona se refirió al paso del colombiano por el fútbol español. Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

“James siempre ha mostrado calidad y talento para marcar diferencias” afirmó el entrenador español, quien manifestó que el jugador colombiano cuenta con una “zurda privilegiada”, además señaló que en su paso por el fútbol español el ‘10′ de la Selección Colombia marcó, “unos golazos tremendos desde distancia corta o distancia larga”.

James Rodríguez tras brillar en el Mundial de Brasil 2014, tuvo la oportunidad de volver a disputar la Copa del Mundo, en esta ocasión la de Rusia 2018, sin embargo, unas molestias físicas le impidieron jugar el partido por los octavos de final ante Inglaterra y en aquel juego la ‘Tricolor’ quedó eliminada desde los once pasos.

A nivel de clubes, James Rodríguez, ha vestido varias camisetas tras salir del Real Madrid, tras fichar con Everton, el colombiano abandonó el club para probar suerte en el fútbol catarí y con Al-Rayyan disputó 16 encuentros, anotó cinco goles y realizó seis asistencias. Tras una temporada en Catar, el ‘10′ decidió volver a jugar en Europa con el objetivo de mejorar su nivel y ahora viste los colores del Olympiacos, equipos en el que también coincidió con su excompañero ‘Merengue’, Marcelo.

