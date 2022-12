Fletero trató de atracar a un agente del CTI en Medellín y terminó muerto

La balacera se desató en el barrio Belén La Pala, ubicado en el occidente de Medellín.

La inseguridad y violencia en Colombia parecen no dar tregua y la capital de Antioquia no se salva. En Medellín un fletero fue asesinado cuando intentó hurtar a un ciudadano que se movilizaba en un vehículo particular.

En la noche del pasado martes 13 de diciembre se registró una balacera en el barrio Belén La Palma. En medio de un intento de hurto ambas partes abrieron fuego en plena vía pública.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la persona que murió en el cruce de disparos es un joven de 24 años identificado como Santiago Estrada Restrepo, y a quien han señalado como el presunto delincuente del caso.

Al parecer, el fletero trató de atracar a un agente del CTI. Aparentemente el sujeto desconocía la identidad de su víctima, que se movilizaba en un vehículo particular en la comuna 16 hacía las 10:30 p. m.

Cuando se acercó para cometer el hurto, se desató un cruce de disparos pues el ocupante del carro y víctima de intento de robo era un agente de Cuerpo Técnico de Invetigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el sujeto resultó con una herida en el rostro causada por un arma de baja letalidad.

“Dos personas pierden la vida cuando, al parecer, pretendían hurtarle los elementos a estos ciudadanos que se desplazaban en sus vehículos particulares. En el caso de Belén, la persona resulta lesionada con arma de menor letalidad en su rostro”, dijo la mayor Eyda Tenorio, oficial de Supervisión de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Dos muertos en la misma noche y bajo condiciones similares

El otro caso al que se refirió la mayor Tenorio es el de un joven que murió cuando al parecer también intentaba atracar a un ciudadano.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, los hechos ocurrieron hacia las 6:47 p. m. en el barrio La Asomadera, Buenos Aires.

En ese punto de la comuna 9 de Medellín, un joven de 28 años identificado como Yeison Stiven Gómez Lezcano también habría interceptado a un ciudadano que se movilizaba en su vehículo particular. Esto con el fin de hurtarle sus pertenencias.

En medio del enfrentamiento entre la víctima y el presunto ladrón, este último perdió la vida, como en el caso anterior.

Hasta ahora no se conoce mayor detalle sobre ninguno de los dos casos, tampoco se sabe si están relacionados o el modus operandi, la fecha y el lugar fue solo una coincidencia. Lo que sí se sabe es que al parecer en estos hechos de inseguridad y violencia otras personas habrían resultado lesionadas por los disparos que se registraron.

En todo caso las autoridades informaron que ya se están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer los dos hechos en los que ciudadanos, señalados de ser ladrones, perdieron la vida a manos de sus víctimas.

Es de recordar que de acuerdo con el último informe emitido por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en Medellín se registraton 365 homicidios entre el 1 de enero y el 11 de diciembre de este año. El año anterior durante el mismo periodo la cifra fue de 378, esto significa una reducción del 3,4 %.

