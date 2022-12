En tres años Bogotá ha formalizado a ceca de mil trabajadores de la salud, con una inversión cercana a los 200.000 millones de pesos

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, lideraron el proceso de vinculación de otros 242 trabajadores de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud. (Secretaría de Salud)

Con el firme propósito de seguir cumpliéndoles a quienes nos cuidan, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, lideraron el proceso de vinculación de otros 242 trabajadores de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, que actualmente estaban contratadas por orden de prestación de servicios, y que a partir de la fecha serán funcionarios de planta en provisionalidad de la red pública hospitalaria de la ciudad.

“Cada vez debemos estar mejor preparados, investigando, pero también debemos estar apoyando permanentemente a nuestro talento humano, a través de la formalizaron laboral”, precisó este miércoles 14 de diciembre la alcaldesa Claudia López, que añadió que “a la fecha de hoy hemos cumplido dos tercios de la meta en este sentido. Por eso, con estas 242 personas que ingresan a nuestra planta de personal damos la bienvenida, con un esfuerzo financiero de cerca de 200.000 millones de pesos, estamos logrando estos objetivos”.

A su turno, el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, comentó que “hoy se hace justicia a esos grupos de familias que pertenecen al sector salud. Desde hoy la situación será distinta para ellos. Estamos cumpliendo y hoy son cerca de mil personas que han cambiado sus condiciones laborales en el Sector Salud”.

Desde 2020, la Alcaldía Mayor viene coordinando el proceso de vinculación del talento humano en salud, como un reconocimiento a la labor prestada, y ha posesionado, a la fecha, a cerca de 1.000 personas.

La iniciativa

Esta iniciativa busca suplir parte de las necesidades de la planta de los hospitales públicos en Bogotá y garantizar la consolidación de un equipo de trabajo que permita la prestación de un mejor servicio de salud y de calidad a la ciudadanía. Igualmente, esta estrategia está encaminada a reconocer la labor que a diario hace el personal de la salud del sector público, representado en un ingreso digno y de protección social que conlleva a una mejor calidad de vida, progreso social y económico.

Dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la provisión de vacantes están el desempeño durante su permanecía en la entidad, la antigüedad en la misma entidad donde se va a proveer el cargo, la experiencia en el sector público, la condición de prepensionabilidad, la situación en condición de discapacidad y las situaciones familiares catastróficas.

Durante este proceso, las Subredes Integradas de Servicios de Salud evaluaron las hojas de vida y realizaron el proceso de selección y entrevista, con el fin de establecer, acorde con sus méritos, los miembros del personal de la salud que están formalizándose laboralmente.

Así, la nueva planta de personal contará con médicos, enfermeros, auxiliares, profesionales universitarios, técnicos del área de la salud y odontólogos, que bajo el objetivo de dignificación laboral que plantea el Plan de Desarrollo, tomaron juramento delante de la alcaldesa, del secretario de Salud, y los cuatro gerentes de las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

Algunos de los nuevos funcionarios beneficiados con la dignificación laboral en el Sector Salud fueron Óscar Orlando Duque, auxiliar de enfermería de la Subred Norte y trabaja desde hace 11 años en la entidad. Y también está el caso de Ofelia González, camillera de la Subred Centro Oriente. Ella trabaja desde hace 18 años en el Hospital Santa Clara, en sus inicios trabajó en servicios generales y lleva 9 años como camillera.

“Esto ha sido un logro muy grande, llegar hasta donde he llegado. No ha sido fácil. Muchos estuvieron pendientes de la oportunidad que nos están dando hoy, durante muchos años no se había presentado esta oportunidad, y ahora la tenemos. Nosotros estamos con nuestros pacientes de corazón, y con toda la vocación”, precisó.

