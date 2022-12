Sigue la novela entre el presidente de Santa Fe y Omar Pérez: “A la despedida fueron muy poquitos hinchas”

El argentino se despidió de los hinchas de Independiente Santa Fe en su juego de despedida. Foto: @Chipakero

El pasado sabado 10 de diciembre el argentino Omar Pérez, uno de los más reconocidos jugadores de Independiente Santa Fe de los últimos años, le dijo adiós a los hinchas en un partido de despedida que se llevó a cabo en el Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana. El presidente del equipo ‘Cardenal’, Eduardo Méndez, se refirió al juego y dejó varias frases polémicas debido a que su relación con el excapitán no es buena. Los hinchas que estuvieron en escenario deportivo se manifestaron en contra del directivo del club.

Omar Sebastián Pérez tuvo una enorme trayectoria en Independiente Santa Fe y portó por nueve años la camiseta del club bogotano. En su paso por el equipó ‘Cardenal’ dejó una huella enorme que fue consolidada por nueve títulos, conquisó tres ligas , una Copa Colombia, tres Superligas de Colombia, una Copa Sudamericana y una Copa Suruga Bank. Su amor por los colores del ‘León’ fueorn retribuidos con el cariño de los hinchas que lo catalogan como uno de los grandes ídolos de todos los tiempos.

Pese a que el centrocampista argentino se despidió del fútbol en 2019, su partido de despedida se iba a realizar inicialmente en 2020 sin embargo, este no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia y las restricciones impuestas por el gobierno en aquel momento para evitar la propagación del COVID-19 como el aislamiento preventivo. Por esta razón el juego se tuvo que postergar por algo más de dos años y finalmente se llevó el pasado 10 de diciembre en el ‘Coloso de la 57′ como se le conoce a El Campín.

"Gracias por este amor que no tuvo precio", el reconocimiento de los hinchas a Omar Pérez. Foto: Guardia Albi-Roja Sur (Oficial)

“Si a ti no te invitan a una reunión, ¿tú vas a asistir?”

Una de las grandes críticas que surgió con respecto a la despedida del argentino fue la de la ausencia del club Independiente Santa Fe en esta. Esto hizo que llovieran muchas críticas en contra del presidente del equipo Eduardo Méndez, quien en una entrevista con W Radio se refirió a lo sucedido y se defendió de muchas de las acusaciones de los aficionados. Afirmó que Omar Pérez nunca se acercó al club para poder realizar el juego conmemorativo.

“El día 30 de noviembre, se me acercó por primera vez el señor Gonzalo Villalón, que es un empresario, y me manifestó que iban a hacer un partido de despedida de Omar Pérez, pero a mí no me invitaron ni me llamaron para hacerme partícipe de ese partido. No hay un requerimiento donde pidan usar la camiseta. No son 15.000 ni 20.000 los santafereños que en algún momento le tenemos que agradecer a Omar Pérez, son muchos más los que no pudieron ir”, afirmó Méndez.

El argentino tuvo su partido de despedida en El Campín. Foto: @chipakero

El presidente de la institución afirmó que admira, respeta y agradece al ‘10′ argentino por “los títulos que nos dio” pero manifestó que nunca fue invitado a la despedida y reveló que el rumor de que se le debe plata “es mentira” y aseveró que, “por el contrario, al señor Omar Pérez se le dio aproximadamente un millón de dólares de las arcas de Santa Fe para reconocerle lo que había hecho. Los anteriores directivos, incluso, prefirieron darle esa donación antes de pagar unas deudas que todavía están pendientes”.

Además Eduardo Méndez aseguró que el, “único que se acercó el señor Villalón y ya estaba todo organizado. Él llevó la comunicación y yo no obstaculicé ni prohibí. Dije que todo el que quiera puede ir. La verdad, fueron muy poquitos, 18.000 hinchas, creo. Fueron muy poquitos para lo que se debía agradecerle. Pero si a ti no te invitan a una reunión, ¿tú vas a asistir? Yo no voy a aparecer en el matrimonio de mi mejor amigo si él no me invita”.

Omar Pérez agradece a la hinchada del equipo por el reconocimiento. Foto: La Guardia Albi-Roja Sur (oficial)

Así fue la despedida de Omar Pérez

La cita se dio en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá y alrededor de 22 mil hinchas acompañaron al argentino en su ‘Último Tango’. El excapitán del equipo ‘Cardenal’ contó con la compañía de varias figuras del Fútbol Profesional Colombiano y algunos de los que fueron sus compañeros en su paso por Independiente Santa Fe. Jugadores como Robinson Zapata, Germán Centurión, Gerardo Bedoya, Sergio Otálvaro, Carlos Valdés, Francisco Meza, Yulián Anchico Massimiliano Flotta, Luis Carlos Arias, Diego Cabrera, Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Vanessa Córdona, entre otros. También destacó la presencia de Juan Fernando Quintero y Alfonso Cañón, otro de los grandes ídolos de la casa.

El partido se dividió en tres tiempos de 30 minutos y en el primero de estos se enfrentó el equipo homenaje a Santa Fe ante el que sería Club Atlético Güemes de Santiago del Estero, luego fue ante un equipo con uniforme en homenaje a Boca Juniors, club en el que Pérez debutó como profesional y jugó desde el 2000 hasta el 2003. El marcador culminó con 5-3 y en la memoria de todos los asistentes quedaron los dos goles de Omar Pérez, así como el último tanto de Alfonso Cañón y el golazo de tiro libre por parte de Juan Fernando Quintero.

Golazo de Juan Fernando Quintero en el partido de despedida de Omar Pérez el 'Último Tango'. Video: @adrianalucia.

Al culminar el partido Omar Pérez habló para todos los asistentes, con una enorme emoción agradeció a los hinchas de que le manifestaron tanto cariño a lo largo de su paso por el club ‘Cardenal’. También lanzó una frase que muchos interpretaron como una pulla para el actual presidente del equipo, “más allá de que existan personas que nos quieren eliminar de la historia, señores, ustedes tienen algo en el corazón del que siempre voy a estar orgulloso, porque cada uno de los muchachos hizo posible que esto sea un buen rato”. Al culminar esta frase se quitó la camiseta y mostró que por debajo tenía puesta una la Independiente Santa Fe cuando ganó la Suruga Bank.

Las palabras mencionadas por Omar Pérez hicieron que los hinchas que se encontraban en el escenario deportivo arremetiaran con un cántico en contra del actual presidente del club. “Méndez, Méndez Hij@$%”.

