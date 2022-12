Omar Pérez tuvo su ‘último tango’ con Santa Fe y se despidió del fútbol: así fue su partido homenaje

Omar Pérez jugó su partido de despedida en frente de 22 mil hinchas de Santa Fe que lo aplaudieron con cariño. Imagen: Chipakero.

Omar Pérez fue el gran referente de Independiente Santa Fe en los últimos años. Desde su llegada en 2009 hasta 2019 cuando decidió retirarse, marcó una enorme huella en el equipo bogotano que se vio reflejada en varios títulos. Pese a que ya han pasado un poco más de tres años desde que tomó la decisión de no volver a pisar un campo de juego, este sábado, 10 de diciembre, jugó su partido de despedida en el estadio que lo vio brillar en muchas ocasiones, el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El Último Tango fue el nombre del evento en el que el exfutbolista no solo se reencontró con la hinchada santafereña que tantas veces coreó su nombre, sino que también fue la plataforma perfecta para que su despedida se diera con cariño. Por esta razón, fue que el juego de despedida del ‘10′ tuvo tanta trascendencia para la hinchada ‘Cardenal’ que logró decirle adiós a uno de sus máximos ídolos de su historia reciente.

El encuentro se disputó a tres tiempos de media hora cada uno, donde los equipos variaron, pero donde el centro principal fue el ex capitán del León que mostró con mucha calidad de juego que todavía le queda bastante talento en sus pies. En el enfrentamiento jugaron Independiente Santa Fe vs. Los amigos de Omar Pérez y luego Santa Fe vs. Boca Juniors.

Uno de los aspectos positivos de la realización del evento fue que logró hacerse un sábado, día perfecto para que toda la hinchada del rojo fuese con sus hijos y seres queridos a acompañar a Pérez. Fueron más de 22 mil personas las que estuvieron presentes en El Campín para disfrutar de una tarde/noche llena de fútbol y muchos recuerdos.

Al finalizar el partido, en medio de lágrimas, Omar le entregó un emotivo mensaje a la afición que lo apoyó durante tantos años y siempre lo respaldó, especialmente en aquellos momentos difíciles:

“Gracias a ustedes por hacerme tan feliz, por darme la oportunidad de mostrar mi fútbol, lo que sé dentro de una cancha y la pasión que tengo por esto. Agradecerles a cada uno de los integrantes del plantel, a mi familia, a mi mamá”.

También le dejó sus dedicatorias a sus compañeros de profesión, los jugadores, con los que compartió vestuario y vivió momentos únicos durante su carrera. Dentro de sus declaraciones también le dejo un ‘recado’ a los directivos del club santafereño, haciendo referencia al presidente Eduardo Méndez, con quien a día de hoy tiene un malestar personal:

“Mis compañeros son parte del granito de arena sumado para que cada uno de ustedes pueda disfrutar de todos los títulos vividos, más allá de que existan personas que nos quieren eliminar de la historia, señores, ustedes tienen algo en el corazón del que siempre voy a estar orgulloso, porque cada uno de los muchachos hizo posible que esto sea un buen rato”

Cabe recordar que el gran ausente del evento, fue justamente la presencia de la institución Cardenal, quien desde las directivas no le permitieron al organizador del evento usar ni siquiera el escudo del equipo que Pérez por tantos años defendió.

El golazo de la noche, cortesía de Juan Fernando Quintero

Golazo de Juan Fernando Quintero en el partido de despedida de Omar Pérez el 'Último Tango'. Video: @adrianalucia.

Uno de los invitados especiales al partido fue el mediocampista de River Plate, Juan Fernando Quintero, quien con el permiso del club argentino, hizo presencia en el evento, marcando el gol más bonito del partido. De tiro libre, una de sus especialidades y a más de 25 metros de distancia, Juanfer la clavó en el ángulo de la portería norte del estadio.

Otros invitados destacados que jugaron en la despedida de Pérez fueron: Alfonso Cañón, Rufay Zapata, Sergio Otálvaro, Luis Carlos Arias, Francisco Delgado, Gerardo Bedoya, Juan Daniel Roa, Daniel Torres, Yulián Anchico, Carlos Valdés, Giovanni Hernández, Germán Centurión, Vanessa Córdoba y Paola Sánchez.





