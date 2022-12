RBD habría confirmado su gira para 2023: “Extrañarte es mi necesidad…”

Todos los integrantes de RBD, a excepción de 'Poncho' Herrera, se reunieron y cautivaron a sus millones de fans. (Instagram/@christianchavezreal)

La telenovela mexicana marcó la infancia y, en otros casos la adolescencia de millones de personas en el mundo, entre 2004 y 2006. Lo que comenzó como un proyecto televisivo en el que mostrarían la vida de varios jóvenes que estudiaban en uno de los mejores colegios de la Ciudad de México y los problemas que se presentaban en esta etapa de la vida escolar, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales más grandes.

Las historias de Mía (Anahí), Roberta (Dulce María), Lupita (Maite Perroni), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher Uckermann) y Giovanni (Christian Chávez), poco a poco fueron creando una fanaticada que traspasó fronteras e incluso, los llevó a recorrer ciudades de Brasil y grabar canciones en portugués e inglés.

Sus protagonistas saltaron a la fama a nivel mundial y grabaron decenas de canciones que se convirtieron en himnos para una generación que creció escuchando los éxitos como Sálvame, Nuestro Amor, Rebelde y Celestial. Pero su separación en 2008 fue el final de una historia de la que todavía queda en el recuerdo y que con el pasar de los años, ha hacho que sus fanáticos pidan a gritos un reencuentro.

Anahí compartió más fotografías de la reunión en sus historias. (Instagram/@anahi)

Hace algunas semanas, cinco integrantes de la agrupación revolucionaron las redes sociales con la publicación de una fotografía en la que se presenció un hecho que los seguidores de la agrupación mexicana venían esperando desde hace años y fue la primera reunión después de casi 14 años de no coincidir en un mismo lugar.

Toda esta revolución generó que entre sus seguidores se creara la expectativa de una posible gira de conciertos en 2023 que incluiría a Colombia dentro de las fechas que tienen estipuladas. Esto también ha sido apoyado por varios medios de comunicación mexicanos y cuentas de Instagram que han recogido esta información que, además, tiene a sus fans con los nervios de punta de confirmarse.

El primero en hablar de este reencuentro y gira por Latinoamérica fue el creador de contenido Pablo Chagra, reconocido en el país azteca por sus publicaciones en TikTok sobre el mundo del entretenimiento. Este joven afirmó que los conciertos se realizarían en los países que tengan una mayor fanaticada de la banda.

El 4 de octubre es considerado como el 'Día Mundial de RBD', en la imagen el video más emblemático de la canción Sálvame. (Foto: Especial)

“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”, dijo el influenciador. Cabe recordar que durante la pandemia, la agrupación mexicana tuvo un reencuentro con cuatro de sus seis integrantes iniciales, en esa oportunidad no estuvieron presentes Dulce María que estaba a punto de dar a luz y quería evitar cualquier contagio de covid-19 y Alfonso Herrera, queha dejado claro que no está interesado en volver.

No es la primera vez que el asunto se ventila en redes sociales. A principios de 2022, la madre de uno de los actores principales publicó un trino anunciando una pronta gira, algo que no se materializó.

Son varias páginas de fanáticos en redes sociales que tienen un presunto póster oficial en el que aparecen Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann en la que se anuncia la aclamada reunión de la agrupación que enloqueció a millones de jóvenes en el mundo.

