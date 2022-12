La ex Señorita Colombia Andrea Tovar orgullosa por el generoso gesto de su hija al donar su cabello: “Cuando le enseñas a tus hijos lo realmente importante”

Andrea Tovar, exreina de belleza. Foto: Instagram @andreatov

En 2021 Andrea Tovar y Julián Guillermo se unieron en matrimonio después de casi dos años de compromiso, pues fue en 2019 cuando el futbolista le hizo la propuesta a la exreina de belleza. Y, a lo largo de su historia sentimental la pareja ha tenido dos hijos: Elena (2018) y Lorenzo (2020).

Desde sus redes sociales Tovar ha publicado cualquier cantidad de fotos y videos sobre lo mucho que le gusta estar en familia y, durante los recientes días, compartió un video que tuvo por protagonista a su hija mayor, ¿por qué razón? pues bien, por el generoso gesto que tuvo la pequeña al donar parte de su cabello para ser usado en una peluca y así ayudar a un niño con cáncer, según informan medios nacionales.

También le puede interesar: Andrea Tovar y el gran detalle que tuvo con la nana de sus hijos

Así las cosas, por estos primeros días de diciembre Tovar y Guillermo compartieron un video bajo el título de “¡Eres hermosa de todas las formas! Gracias mi Ele”. Y, en lo corrido del clip, la pequeña Elena posa junto a sus padres luciendo su larga melena, posteriormente, se le ve con el cabello más corto.

“Cuando le enseñas a tus hijos lo realmente importante: hoy donamos 30 centímetros de cabello para que algún niño tenga una hermosa peluca”, redactó la famosa pareja sobre las imágenes.

También le puede interesar: “Yo soy una mamá muy chévere”, Andrea Tovar habla de su experiencia con la maternidad

Empero, Andrea Tovar y Julián Guillermo no ampliaron la información respectó del nombre de la fundación a la que donaron el cabello de su primogénita, quien va por los cuatro años de edad.

Aquí el video compartido por la exseñorita Colombia y el futbolista:

“Cuando le enseñas a tus hijos lo realmente importante”, Andrea Tovar muestra el generoso gesto que tuvo su hija al donar su cabello

A la ex Señorita Colombia Andrea Tovar le dijeron que no tenía nada que hacer en el mundo de la moda:

Las redes sociales se han convertido en un medio de cercanía entre las celebridades y sus fanáticos, una herramienta por medio de la cual pueden dar respuesta a las preguntas de su público, revelar curiosidades sobre sus vidas, promocionar sus proyectos de una forma más directa, revelar exclusivas, en fin. En el caso de Andrea Tovar, por ejemplo, recientemente la chocoana le confesó a sus seguidores que en algún momento de su vida algunas personas le dijeron que no tenía nada que hacer en el mundo de la moda.

Para recordar, Tovar fue Señorita Colombia y primera princesa en Miss Universo en el año 2016; actualmente está muy enfocada en su faceta empresarial con su marca de ropa y zapatos Varto. Entonces, el pasado martes 8 de noviembre compartió desde su cuenta de Instagram un video en el que empezó por decir: “Storytime de una de las veces que me dijeron que no tenía nada que hacer en el mundo de la moda. Creo que este tipo de personas que dicen esos comentarios no saben qué tanto te ha costado, cuál fue tu proceso, cuál fue tu inspiración”. Aquí el video completo:

Andrea Tovar y su historia de cuando le dijeron que no tenía nada que hacer en el mundo de la moda

Además de su faceta como Señorita Colombia y su lado empresarial, Tovar también ha figurado en algunos programas de telerrealidad como Soldados 1.0 (2017) y MasterChef Celebrity Colombia (2019); desde entonces no se le ha vuelto a ver en la televisión colombiana.

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: