Concejales del Centro Democrático creen que la alcaldesa Claudia López debería condenar la liberación de miembros de la primera línea

Los concejales coincidieron en que el hurto a personas no se logró contener en este 2022 y precisaron que no es justo vivir con miedo. El llamado al Palacio Liévano es a que coordine esfuerzos. (Colprensa)

Aunque la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá no siempre ha remado en la misma dirección, frente a la seguridad ciudadana la voz es una sola, y este martes 13 de diciembre emitieron un comunicado a través del cual condenaron que la administración distrital de Claudia López no ha logrado contener la inseguridad que, de acuerdo con ellos, este año se incrementó.

“Bogotá es hoy una ciudad más insegura de lo que era hace un año. Con corte al 30 de noviembre, la capital del país ha acumulado un aumento del 12,4% en los delitos de alto impacto que tienen lugar en la ciudad”, indicó la bancada y que, acto seguido, advirtió que ante dicho panorama, la liberación de miembros de la primera línea podría verse reflejado en las cifras del año entrante.

“Como bancada lamentamos y condenamos la inacción de la administración distrital frente a esta situación. Ha pasado más de un mes desde que tuvo lugar el consejo de seguridad, en el cual la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República, Gustavo Petro, plantearon una serie de estrategias contra el multicrimen en la ciudad. Sin embargo, hoy los ciudadanos no ven ni las soluciones ni una mejora real en las cifras de seguridad”, precisaron a través de una misiva los cuatro concejales que conforman la bancada.

En este sentido, los cabildantes denunciaron y manifestaron su rechazo frente a la intención del Gobierno Nacional de Gustavo Petro de liberar a los miembros de la primera línea capturados y judicializados en el 2021, y coincidieron en que esto se traducirá en más inseguridad.

A este respecto, el concejal de esta colectividad, Humberto Amín, le confirmó a Infobae que “el índice de inseguridad va al alza y la alcaldesa debería pronunciarse frente a las decisiones que está tomando el Gobierno nacional, de liberar a los terroristas de la primera línea y que a la final van a terminar afectando la seguridad de los bogotanos. Ya vivimos en carne propia lo que pasó con todos los desmanes que hubo por cuenta de este grupo, y si van a dejar en libertad a 230 integrantes, con los índices de inseguridad que tenemos, eso no le ayudará a la seguridad ciudadana. Queremos ver a una alcaldesa más activa ante este hecho y debería rechazar esta iniciativa del Gobierno nacional”, indicó a Infobae el concejal Amín.

A este respecto, el partido recordó que Bogotá fue una de las capitales más impactadas por los delitos y desmanes que cometieron los miembros de la Primera Línea.

Hurto a personas, el indicador que no se logró controlar

Punto aparte, la bancada llamó la atención sobre el hurto a personas, cifra que creció un 15,9 % en lo corrido del 2022, que es el delito que más está afectando a la ciudadanía, y eso sin contar el hurto de celulares, el cual se ha incrementado en un 5,4%.

“Algunos índices han bajado, incluido el de homicidios, pero la realidad es que la ciudad no ha podido controlar el hurto a personas y ese es el delito que más nos afecta a todos los ciudadanos. Si la Alcaldía no es eficaz a la hora de bajar ese índice, nosotros seguiremos viviendo con miedo y no nos merecemos eso. El Distrito tiene que consolidar ese índice que, por el contrario, se ha incrementado y definitivamente no logró controlar el hurto a personas en lo corrido del 2022″, le dijo a Infobae el concejal Javier Ospina, que hace cuatro meses adelantó un debate de control político sobre este tema.

Más policías sirven pero no es suficiente

Ahora bien, ante el hecho de que a comienzos de diciembre llegaron a la ciudad los tan anhelados refuerzos para la Policía Metropolitana, con un incremento de 1.398 efectivos, de los cuales 1.000 comenzaron a hacer presencia en el sistema de TransMilenio, el concejal Ospina, también de esta colectividad, fue claro al advertir que la bancada no está desconociendo estas medidas, pero enfatizó que de nada sirven sin coordinación.

“Los nuevos policías ingresaron hace menos de 15 días y no desconocemos la importancia que tiene su presencia en la ciudad. Nuestro llamado es a que con el ingreso de esos nuevos patrulleros se refuerce la seguridad ciudadana. La Policía Metropolitana está haciendo una reformulación del Plan Cuadrante, pero la Secretaría de Seguridad tiene la enorme responsabilidad de articular los frentes de seguridad. La inseguridad no se soluciona solo con más fuerza pública; necesitamos estrategias de coordinación y prevención, y eso debe estar encabezado por la secretaría”, concluyó a este portal el concejal Ospina.

Por último, de acuerdo con el concejal Jorge Colmenares, en días próximos habrá una reunión de bancada para definir cuál será el paso a seguir. “Por ahora estamos expresando nuestro descontento frente a lo que está pasando, pero si es imperativo que el año entrante la Alcaldía vuelque sus esfuerzos en la seguridad, la movilidad y las drogas”, precisó a Infobae el concejal.

“Ante este complejo panorama de inseguridad, los concejales del Centro Democrático en Bogotá exigimos a la alcaldesa Claudia López acciones concretas y resultados reales que contribuyan a mejorar la situación de Seguridad en la ciudad. Como bogotanos y como concejales reclamamos nuestro derecho a sentirnos seguros en las calles de la capital. No más hurtos, no más casos de sicariato y no más casos de violencia contra las mujeres en Bogotá”, concluyeron en su comunicación los integrantes del Centro Democrático.

