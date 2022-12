Por precaución a una lesión James Rodríguez no jugó con Olympiacos: quieren guardarlo para la Copa de Grecia

James Rodríguez busca reanudar la temporada luego del Mundial en buen estado físico. Imagen: @olympiacosfc

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 continúa en disputa y para los amantes del mejor fútbol del planeta el hecho de que el torneo ya haya llegado a las semifinales, comienza a dar una sensación de nostalgia y nerviosismo, ya que quedan únicamente pocos partidos para conocer al nuevo campeón del mundo y otra vez una espera de 4 años para volver a presenciar este espectáculo.

Debido al desarrollo de la cita orbital de la cual Colombia no hace parte, los clubes que tienen en sus instalaciones a los jugadores que no fueron llamados a participar del torneo internacional están realizando ejercicios de competición de nivel medio para mantener su estado físico durante el parón de ligas y varios son los colombianos que están participando en estas actividades.

El mediocampista James Rodríguez, actualmente se encuentra concentrado con el equipo que le dio la oportunidad de ‘escapar’ de Medio Oriente, el Olympiacos de Grecia y con ellos prepara lo que será la reanudación de la temporada en el balompié heleno.

El cucuteño volvió a tener minutos de juego con los griegos en este parón de amistosos. El pasado domingo 4 de diciembre, James jugó 45 minutos en la contienda contra el club Standard Lieja de Bélgica disputado en Marbella, España. Rodríguez entró en la segunda parte del juego y le permitió a su equipo concretar un 3-3 en el marcador.

Antes de jugar en este encuentro, su último partido había sido el pasado 13 de noviembre en el encuentro de SuperLiga Grecia ante AEK y ante Nottingham Forest, James estaba preparado para seguir tomando forma, sin embargo, otra vez no volvió a sumar minutos de juego. La contienda tomó lugar este sábado 10 de diciembre y el colombiano ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes, aspecto que volvió a encender las alarmas en los aficionados.

El cuadro Thyrlos, venció al club inglés por la mínima diferencia (1-0) con una anotación de Pajtim Kasami, no obstante, la atención no se dirigió sobre el enfrentamiento, sino justamente por la ausencia de Rodríguez. Según informó la Gazzetta de Grecia, el futbolista se había entrenado con normalidad en los últimos días, pero justo antes del partido ante los británicos sintió una molestia en los isquiotibiales, por lo que el cuerpo técnico tomó la decisión de que no participara en el amistoso.

Te puede interesar: “Su talento está fuera de este mundo, es increíble”, James Rodríguez dejó una grata imagen en su paso por Everton

Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta los próximos partidos que tendrá el conjunto Rojiblanco en competiciones oficiales. El próximo jueves 15 de diciembre a las 12:30 p.m, hora colombiana, Olympiacos recibirá en casa a Atromitos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Grecia y el miércoles 21 de diciembre a la 1:00 p.m, también hora colombiana, se reanudará la SuperLiga con la jornada número 14, en esta el conjunto Olímpico visitará a Giannina en busca de seguir recortando distancias con el equipo punta de la tabla, el Panathinaikos.

En los últimos días, James fue recordado por la esfera del Everton, club de Inglaterra donde militó por un par de temporadas. Danny Donachie, exdirector de los servicios médicos del club Toffee, afirmó que el volante tiene un nivel de otro mundo, pero fue justamente su propensión a las lesiones lo que lo alejó del equipo:

“James (Rodríguez) es un talento increíble y probablemente uno de los jugadores más talentosos que he visto, si no el más talentoso. Pero su historial de lesiones era bastante malo cuando entró, así que tuve mis preocupaciones sobre eso.”





SEGUIR LEYENDO: