Otro refuerzo en ataque para Millonarios: Fernando Uribe volverá a vestir de azul

Millonarios confirmó el regreso del delantero Fernando Uribe a las filas del club. Imagen: @MillosFCoficial.

La Liga BetPlay II-2022 llegó a su fin el pasado miércoles 7 de diciembre luego de que el Deportivo Pereira se coronara campeón tras vencer en la gran final al Independiente Medellín desde la tanda de los penales. Un título histórico para el club Matecaña que puso la primera estrella en su escudo y debutará en la Copa Libertadores de América del 2023.

Con el semestre del Fútbol Profesional Colombiano finalizado, todos los clubes han comenzado a planear lo que será la próxima temporada, especialmente aquellos que disputarán competiciones internacionales, por lo que el primer paso a modificar desde las directivas, serán las plantillas con las que competirán para el próximo año.

El club de la capital del país Millonarios, comenzó a hacer oficial el trabajo de los despachos anunciando las nuevas incorporaciones a la institución y de esta manera, contar con los jugadores necesarios para no solo conseguir la tan esquiva estrella número 16, sino también firmar una buena presentación en la Copa Libertadores, donde iniciarán su camino en las fases previas.

La esfera Embajadora, que no quedó contenta con la eliminación del equipo de los cuadrangulares semifinales del rentado local que recién cerró, comenzó a exigirle a los directivos del equipo nuevas incorporaciones en ataque, que les permitan ser más efectivos de cara a gol y así poder concretar con más facilidad sus objetivos. Los ejecutivos del plantel escucharon a la afición y se pusieron a trabajar en ello.

En los últimos minutos, el club Albiazul hizo oficial el regreso del delantero Fernando Uribe, quien en algún punto hizo muy felices a los bogotanos, pero que luego se ganó su odio por irse del equipo tras aceptar una gran oferta económica del Junior de Barranquilla.

Así como lo informó el periodista Felipe Sierra, Uribe decidió retornar al club que en algún punto fue el más importante de su carrera firmando hasta diciembre de 2023. El ariete se realizará dos exámenes médicos, uno se le realizará esta semana y el otro a inicios del próximo año para determinar la condición física en la que se encuentra el jugador.

Por medio de las redes sociales oficiales del equipo, las Gallinas anunciaron el retorno del artillero, quien nunca dejó de demostrar su amor por el club bogotano:

“Carga completada! Disculpas por el tiempo de espera, la imagen pesa 52 tantos. ¡MÁS GOLES PARA EL EMBAJADOR! Fernando Uribe ya firmó y volverá a vestir la gloriosa camiseta azul. ¡Bienvenido al Embajador!

La salida de Fernando del equipo de La Arenosa no se dio en las mejores condiciones, ya que se le ofreció renovar su contrato y este no lo aceptó. No obstante el jugador, en sus redes sociales, les dejó un mensaje de agradecimiento, especialmente por el trato y comprensión que tuvieron con él durante los duros episodios personales que vivió, como lo fue el fallecimiento de su mamá:

“Quiero agradecer a Don Fuad Char y a los directivos por creer en mi, por entender y ayudarme en el momento más difícil de mi vida, lastimosamente no fue el año deportivo que me hubiera gustado retribuir, pero siempre intenté dar lo mejor cada vez que tuve la oportunidad de jugar.”

Ahora, Uribe tendrá la obligación nuevamente de ganarse el corazón de la hinchada Albiazul, que espera muchos goles para poder resanar la relación. Junto con la reciente incorporación de Leonardo Castro, quien fue el máximo artillero del FPC este último semestre con el Deportivo Pereira, Millonarios encara el 2023 con una línea de ataque bastante reforzada.





