Habrían intentado ocultar video con testimonio clave en el caso de Álvaro Uribe

Una de las partes involucradas en el caso en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos planeaba solicitar que se aclarara si alguien había intentado ocultar dos CD con testimonios claves. Sin embargo, la jueza que lleva el proceso, Laura Becerra, solicitó cancelar las audiencias programadas argumentando una incapacidad y que esto se unía con el jueves festivo (8 de diciembre), lo cual le impedía “llevar un hilo conductor del caso de forma concentrada”, según informó el periódico El Tiempo.

El medio mencionado pudo establecer que en aquellos medios magnéticos se encuentran soportes recogidos en junio de 2016 por funcionarios del CTI de la Fiscalía con las declaraciones de Luis Carlos Osorio Marín, Miguel Ángel Palacio y Óscar Hernán Monsalve Pineda. Este último es el hermano de Juan Guillermo Monsalve, mayordomo de una hacienda que perteneció a los Uribe Vélez (Guacharacas) y señalado ‘testigo estrella’ contra el expresidente.

Esos testimonios hacen parte del caso en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe, por la presunta conformación del bloque Metro de las Autodefensas, en el que también estarían involucrados Luis Alberto Villegas, Santiago Gallón y Juan Guillermo Villegas.

César Reyes, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso contra el expresidente, ordenó la inspección de aquel expediente, y se aseguró de que se había enviado tanto el informe de inspección al otro expediente como los medios magnéticos que servían de soporte. Pero, según comprobó El Tiempo, el CTI deja constancia en un oficio de que los medios magnéticos no se anexaron.

“Si bien, había un informe de la diligencia, este no contiene toda la información recogida en los CD que tienen cerca de 5 gigabytes de datos”, le dijo un investigador cercano al caso al periódico bogotano.

¿Qué decían los testimonios?

Juan Guillermo Monsalve ha dicho que en efecto perteneció al bloque Metro de las Autodefensas, que patrullaba con uniforme del Ejército, e incluso aportó una foto vestido de militar y con un fusil en sus manos en la hacienda Guacharacas.

No obstante, su hermano asegura en el CD conocido por El Tiempo que nunca vio a Santiago Gallón, Alberto Villegas, Juan Guillermo Villegas y Santiago Uribe con uniformes de militar ni acompañados de paramilitares. Además, dice que el único personal armado que vio fue a miembros del Ejército.

Sobre la foto en la que aparece Juan Guillermo Monsalve vestido de militar y con fusil, dijo que los soldados les prestaban el uniforme y el armamento para tomarse fotos, pero que no es cierto que patrullaran con el Ejército.

De igual forma, asegura que los militares acampaban cerca a la finca de los Uribe en espacios de 10 a 15 días. “Cuando los militares llegaban a acampar por varios días, ellos extendían sus prendas allí en el predio”, dijo Óscar Monsalve.

Y admitió que en la zona había grupos ilegales, como el ELN y paramilitares del bloque Metro, pero que iban a la finca solo de paso. Agregó que nunca vio en aquel lugar laboratorios de cocaína, ni válvulas para la extracción de gasolina del tubo de Ecopetrol, ni robo masivo de ganado. Finalmente, añadió que el fiscal del caso le perdió el rastro a su hermano en 2004 y que luego apareció detenido por un secuestro.

Ahora, lo que se busca determinar es por qué ese testimonio solo entró al expediente hasta el pasado 30 de junio, cuando el CTI acudió a la fiscalía décima delegada ante la Corte para que lo remitiera. Además, se buscaría aclarar por qué la Sala de Instrucción de la Corte no obtuvo los medios magnéticos, a pesar de que la magistrada auxiliar aseguró en un acta que tenía copia de los mismos. Por otra parte, se buscaría establecer si el fiscal Carlos Ibán Mejía Avello habría incurrido en omisión o no al no trasladar o entregar los discos.

