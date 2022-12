El choque entre Roy Barreras y Aurelio Suárez por supuestas irregularidades en contratos

Imágenes suministradas por Colprensa.

Roy Barreras, el presidente del Senado y una de las figuras más importantes del Pacto Histórico, nuevamente es tema de conversación. Esta vez no es por la creación de su propio partido: Fuerza de la Paz, sino por los señalamientos realizados por el excandidato a la alcaldía de Bogotá Aurelio Suárez, quién en una columna de opinión señaló supuestos sobrecostos en contratos destinados para el Congreso de la República.

Suárez denuncia en su columna de la revista Semana, que entre 26 de julio y el 5 de septiembre de este año fueron firmados alrededor de cuatro convenios por la directora administrativa, Astrid Salamanca Rahin, con supuestos sobrecostos y beneficios para personas cercanas a Roy Barreras.

Según indicó en su columna, el exintegrante del Polo Democrático de los convenios 784, 1561, 983 y 984: ”De cuyo análisis se desprende una ruta común: seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente, así no coincida con su objeto social, como Edured en épocas de la Esap, y el resto va por añadidura”.

Del convenio 784 firmado el 26 de julio fue suscrito a Impretics, que opera como la imprenta de la Gobernación del Valle, según menciona Aurelio Suárez, pudo acceder a un contrato para generar un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República:

“A esa entidad, en 2018, Dilian Francisca Toro le hizo un truculento cambio, la volvió todera hasta para albañilería y comercializadora de cuanta cosa, de lo que hace un filón. Vale preguntar: ¿tiene Impretics la licencia exigible de la Supervigilancia para vender sistemas de seguridad? De hecho, subcontrató en enrevesado proceso a Acin, una pequeña firma de seguridad de Pereira, la tierra de Jorge I. Arango, secretario de Barreras. Acin tasó en $ 3.670 millones el contrato, dando margen de 450 al original de Impretics por 4.170. ¿Para dónde corre el excedente? (W Radio, 20/9/22)”.

Del convenio 1561 firmado el 30 de julio mencionó múltiples sobrecostos a comparación de cotizaciones realizadas por él, en torno a los equipos destinados para la ‘revolución digital’ diseñada desde marzo de este año en el Congreso:

“Desde marzo de 2022 se ideó una “revolución tecnológica” mediante 25 pantallas digitales táctiles, de 1,60 metros de alto y 55 pulgadas, para la interacción entre senadores y con el público. Se acogió la oferta sin especificaciones de la empresa mixta Artics, en la que el socio mayoritario es de nuevo Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, y el privado, Technology Solutions of America Colombia SAS. Contrató a $ 27 millones cada pantalla y 10 monitores a $ 20 millones por unidad. Agregó un servidor tipo 1, un servidor tipo 2; la licencia del software Microsoft Windows y la instalación y capacitación por $283 millones, el 23 % del contrato total de $ 1.220 millones. Un ingeniero especialista me certificó, luego de una búsqueda minuciosa, que el valor base máximo de las pantallas interactivas por unidad es de $12.865.000 y de los monitores de $3 millones, ambos de última tecnología y las mejores marcas”.

Los señalamientos no tardaron en ser respondidos por Roy Barreras quien indicó que nuevamente lo han intentado desprestigiar: “utilizando titulares de mala fe con el propósito de sembrar dudas utilizando información falsa o sesgada es que los ciudadanos siempre merecen una explicación. Por eso respondo a la infamia”.

imagen trinada por Roy Barreras

El presidente del Senado trinó un mensaje en el que indicaba que los convenios señalados por quien denominó como ‘el excandidato Suárez, robledista consumado y opositor furibundo de Petro’, son de administraciones pasadas, además de señalar que a él solamente le compete el sector legislativo.

“El sabe porque revisó toda la normal contratación del Senado (necesaria para su funcionamiento y absolutamente legal) que el Presidente del Senado NO HA FIRMADO NINGUN CONTRATO y, sin embargo, lo titula de mala fe “los convenios de Roy”, También omite sabiéndolo que de los 4 convenios que de mala leche me achaca el sr Suárez, no solo NO firmo ninguno ni es mi función hacerlo (lo mío es lo legislativo. Las reformas que no le gustan al sr Suárez) sino que 3 de los 4 vienen desde la Presidencia de Juan Diego Gómez mi antecesor”.

