Directora de Prosperidad Social le echó vainazo a Claudia López: “Que ese adefesio de Región Metropolitana, la echen atrás”

Son varias las voces que aún se siguen levantando tras conocerse la noticia de la aprobación del Concejo del ingreso de la capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, el pasado 10 de noviembre de 2022.

La decisión que contó con 27 votos a favor y 11 en contra, autorizó a la capital de los colombianos a hacer parte de la nueva región metropolitana, en la que ya está vinculada la Gobernación de Cundinamarca desde el pasado mayo, gracias a la aprobación de la Asamblea Departamental.

Conforme a esto, y ante los señalamientos que ha recibido esta decisión como una postura caprichosa por parte de la alcaldesa mayor, Claudia López, en la que se señala que la determinación fue tomada sin consulta previa; pasando por encima de los municipios, de las zonas de manejo protección ambiental, entre otra, se sumó la voz de inconformismo de la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego.

Desde su cuenta de Twitter, la funcionaria resaltó su compromiso y profesionalismo que rememora su cargo con el territorio. Por tal razón, Rusinque agrega que no le gusta involucrarse directamente en cuestiones que no son de su incumbencia, pero que esto no la hace esquiva de las realidades que acontece en la capital colombiana.

“Procuro no inmiscuirme en temas de los que no me ocupo, pero ser funcionaria no me quita mi sentido cívico ni mi amor por mi ciudad Bogotá. Guardo la esperanza de que no nos embauquen con más TM y que ese adefesio de Región Metropolitana, la echen atrás”, sostuvo la directora de Prosperidad Social.

¿Qué significa Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca?

Este es uno de los principales proyectos de desarrollo integral en la Región por parte de la alcaldesa, Claudia López, el cual ha presentado varias posturas durante el último tiempo, ya que este afectaría directamente a Bogotá como a Cundinamarca, puesto que se establecen herramientas para solucionar de manera conjunta asuntos comunes o de hechos metropolitanos que requieren de esfuerzos de análisis, de planeación, administrativos y, sobre todo, financieros.

Además, el objetivo de la administración y la gobernación es el de permitir el uso más eficiente de los recursos públicos entre actores públicos y privados en aspectos territoriales, ambientales, económicos, de servicios públicos y de movilidad y transporte.

“Con esto queda creada legal e institucionalmente este nuevo mecanismo de asociación, de trabajo conjunto, de trabajo entre iguales, entre la gobernación de Cundinamarca, los municipios y la Alcaldía Mayor de Bogotá”, explicó la mandataria.

Cabe resaltar que este tiene como finalidad garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible que beneficien tanto a Bogotá y sus municipios vecinos; así como la prestación oportuna y eficiente de los servicios que promuevan la equidad, cerrar las brechas entre los territorios y la efectuación de obras de interés regional.

¿Qué dicen sus opositores?

El concejal Carlos Carrillo del Pacto Histórico manifestó que la Alcaldía de Bogotá siempre ha buscado la forma de tapar la “vena rota” que representa TransMilenio para la ciudad y la Región Metropolitana, que según el vocero “se convertirá en una gallina de los huevos de oro para seguir llenando las arcas de los operadores privados”.

Asimismo, Carrillo había afirmado días antes que si el Concejo Distrital llega a aprobar el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana, todos los municipios que la integren comenzarán a asumir el déficit que provoca hoy en día el sistema masivo de transporte.

“Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad al señalar que la Agencia Regional de Movilidad podría crear un fondo de estabilización tarifaria regional (FETR), que incluiría no solo el Regiotram y el Metro, sino también TransMilenio”, añadió Carrillo.

Por su parte, una de las concejalas que se ha encargado de denunciar las falencias de la administración de López en varios aspectos, sociales, económicos y de seguridad, ha sido Diana Diago, quien manifestó su descontento frente a la decisión tomada por parte del Concejo.

“Queda una sensación que no debería ser y es que peor es nada, esto es lo que hay entonces aprobémoslo porque no hay más y con esto miramos como sacar adelante este proyecto, pues no, los ciudadanos deben sentirse representados”, recalcó la vocera del Centro Democrático.

Diago además señaló que el proyecto ‘Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca’ tiene vacíos constitucionales que ha dejado de lado la democracia representativa. “Incluso con este precedente, la corporación terminó aprobando un proyecto que deja el control político anulado frente a las decisiones que se tomen en la región metropolitana”.

Finalmente, son varias las voces que se unen a Diago enmarcando que los recursos que dispondrán los bogotanos podrán ser destinados a temas, que según la concejala serán: burocráticos, de funcionamiento, y no para proyectos de inversión.

