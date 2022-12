Senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Recientemente, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, tuiteó un video de un fragmento de la entrevista con el medio France 24 en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla sobre los ‘Falsos positivos’ y que ‘levantaron ampolla’ entre algunos actores políticos de la derecha colombiana.

”(...) las violaciones de Derechos Humanos, que yo sí creo que han sucedido en Venezuela, han surgido peor en Colombia y lo he visto abrasarle con los presidentes de Colombia cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el Ejército y en la última manifestación de jóvenes mataron 100 y tienen 200 presos”, dice el presidente Gustavo Petro en este fragmento de entrevista.

Junto al tuit que contiene este video, la senadora escribió: “De la mayor gravedad estas afirmaciones que hace quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia”.

Y añadió: “Petro debe aclararle al país en qué momento y cómo el ‘Ejército ha fusilado a miles de jóvenes’ y quiénes son los más de 200 que están presos”.

Cabal exige a Petro que diga en qué momento el Ejército fusiló a miles de jóvenes colombianos

A María Fernanda Cabal le recuerdan cifra de Falsos Positivos en Colombia por Ejército

Los comentarios al tuit de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no fueron muy amables con la política de derecha, ya que un buen número de usuarios en esa red social le recordaron a la política los más de 6.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también llamados ‘Falsos Positivos’, que se dieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hay 6.402 casos confirmados. Que ustedes lo nieguen, no evita que sea real”, “El negacionismo de los falsos positivos... ¿Y esto qué es?”, “miles de militares que se han acogido a la JEP así lo han confesado; el que usted desarrolle política como los avestruces, escondiendo la cabeza en la tierra para ignorar la historia, no quiere decir que eso no sea real, verídico, cierto”, “Te parecen pocos los falsos positivos y las declaraciones de varios comandantes aceptando tales crímenes.”, y “entonces los falsos positivos fueron dados de baja por quien, y acaso no hay militares y policías presos por estos actos?”, dijeron varios tuiteros, entre otros comentarios.

Exmiembros de las Fuerzas Militares han señalado que ejecuciones extrajudiciales sí sucedieron

El pasado 10 de mayo, un grupo de tres militares reconocieron en la JEP su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales en Soacha y Bogotá ante la Comisión de la Verdad. En el encuentro estuvieron presentes 13 madres y otros familiares de los civiles asesinados bajo la modalidad de ‘falsos positivos’.

Los exintegrantes de las Fuerzas Militares que entregaron su verdad ante las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) fueron: el sargento (r) del Ejército Nacional Sandro Mauricio Pérez Contreras, oficial del Batallón de Infantería No. 15 general Francisco de Paula Santander (BISAN) Norte de Santander; el teniente coronel (r) del Ejército nacional, Gabriel de Jesús Rincón Amado; y el general retirado Paulino Coronado Gámez.

“Tenemos que admitir que la institución se equivocó. Lo que han dicho las madres de Soacha es cierto. Esa es la verdad (...) Esto sí ocurrió, aunque algunos se empeñen en negarlo. La verdad es necesaria y tenemos que admitir esta realidad”, señaló en su primera intervención Paulino Coronado Gámez. El general (r) indicó que es necesario ajustar el proceder de la institución, pues “una acción u omisión es determinante de vida (...) No debemos callarnos y debe primar la vida”.

Por su parte, Gabriel de Jesús Rincón Amado afirmó que estaban allí reconociendo sus crímenes con la finalidad de “dignificar el buen nombre de estos jóvenes que fueron asesinados a manos de la extinta Brigada Móvil 15, y del Batallón Santander”.

