Yina Calderón fue comparada con el Grinch por su hermana

Un gracioso video se está difundiendo en las redes sociales, en el que se relaciona a la polémica Yina Calderón con el famoso personaje de la película navideña El Grinch. Aunque se podría pensar que la comparación la harían los ‘haters’ de la mujer, en realidad fue su hermana Juliana Calderón la que bromeó con el tema.

El video se publicó en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la hermana de la Dj de guaracha, en el que se ve posar a Yina Calderón con una foto del Grinch en su teléfono. Efectivamente, se nota el ‘parecido’ porque la famosa aparece con su cabello corto y del mismo color verde, tan característico del personaje que odia la navidad.

Juliana Calderón se reía de ver a su hermana al lado del personaje y, en medio de risas, expresó “encuentre las diferencias”. Acto seguido, la también emprendedora procedió a recogerse un poco el cabello para copiar el peinado del Grinch en la imagen.

En video fue compartido en redes sociales, en diferentes perfiles que se dedican a compartir la vida de lo famosos, y los internautas empezaron a burlarse de la exprotagonista de Nuestra Tele. Muchos detractores de la famosa nuevamente utilizaron la apariencia de la famosa para burlarse.

Las críticas por su apariencia no son algo nuevo para Yina Calderón, quien se ha sometido a múltiples cirugías plásticas y ha recibido muchas críticas al respecto. “Me da mucho pesar, ella cree que es sexy y quiere mostrar lo que no tiene”, “Frankestein versión mujer”, “No le encuentro acomodo, cada día se ve más desbaratada”, “parece mil de revuelto despachado con rabia” y “qué afán por mostrar lo que no es”; se lee en una de sus recientes publicaciones.

No es un secreto que para Yina Calderón es un factor diferenciador en su trabajo como DJ, el verse con mayor volumen en zonas de su cuerpo como los glúteos, los senos y tener una pequeña cintura. Por eso, a la hora de presumir sus atributos utiliza pequeños trajes de baño de dos piezas con los que, sin pena, presenta los resultados finales de sus intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, también recibe mensajes positivos por parte de aquellas personas que la admiran. Algunos de los más destacados son: “me encantó”; “el cuerpo se le ve genial, yo de ella me quito las cicatrices con láser”; “que bonito quedó tu cuerpo”; “mamacita”; “más bella que la Valdiri sin duda”; “esa platica no se perdió”, entre otros.

Cirugías de Yina Calderón

Ante tantas operaciones que se ha realizado la famosa, en las redes sociales surgen las dudas cobre cuántas operaciones se ha realiza Yina Calderón. La cuenta no es conocida y ni siquiera se sabe si la misma creadora de contenido sabe cuántas veces ha visitado al cirujano.

En 2019, Calderón dio una entrevista al programa ‘Acá entre nos’, en el que reveló que se había realizado 17 cirugías plásticas, pero que a raíz de las complicaciones por los biopolímeros y otras, había estado en el quirófano 20 veces.

En ese momento se sabía que la mujer había recurrido al bisturí para operarse la nariz, el busto, la cola, el mentón, los párpados, reducción de cachetes, perfilación del rostro, los pómulos, los labios, la papada, una abdominoplastia y la liposucción. Además de las reconstrucciones de glúteos que ha tenido por las complicaciones con los biopolímeros.

En la actualidad, las últimas cirugías que la mujer se realizó fueron cambiar sus prótesis de seno por unas más pequeñas, retirarse una de sus costillas, amarre de músculo tipo corsé y modelación del contorno corporal. En la más reciente se colocó nuevamente prótesis en los glúteos para mejorar su apariencia.

Pero recientemente la mujer ha dicho que no quiere más cirugías. “Nenés, lo que les quería contar es que así está mi abdomen, sin filtros, sin edición, sin nada. Lo que quiero es marcarme el abdomen, no con cirugías. Ya no me puedo volver a operar entonces me voy a marcar con juicio, me voy a poner fajas, voy a ser juiciosa con la alimentación, voy a tomarme los jugos”.

