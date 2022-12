Foto: Así quedó la lujosa camioneta de Jhonny Rivera tras accidente en La Línea

Jhonny Rivera resaltó que en el vehículo se movilizaban varios de sus músicos, camino a un show en Yopal

Esta semana, el cantante popular Jhonny Rivera ha pasado por emociones fuertes. En primera medida vio campeón, por primera vez, de la Liga Betplay a su amado equipo el Deportivo Pereira, pero también momentos de angustia cuando se enteró que sus músicos sufrieron un accidente automovilístico.

Por fortuna, el artista y sus músicos pudieron cumplir con ambos compromisos, viviendo un show muy especial en la capital del Casanare, sin retrasos ni complicaciones en el show. Finalmente, Jhonny Rivera dejó a sus seguidores con una fotografía de cómo quedó la camioneta accidentada y una reflexión sobre la banalidad de las cosas materiales.

“Así quedó la camioneta, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar, aparte de las latas. Dios es grande”, fue el texto que acompañó la imagen en la que se ve a la lujosa camioneta blanca bastante destruida en la parte de adelante.

La imagen compartida por el cantante que está generando impresión en redes sociales

Tal y como se ve en la imagen, la lujosa Toyota del artista, de placas UUS818, quedó prácticamente destruida en el bomper. Se ha podido establecer que esta no es la misma camioneta que el artista se regaló a sí mismo en el pasado mes de agosto.

El 16 de agosto, el cantante de 48 años se compró una lujosa camioneta Toyota Prado TXL para darse un gusto. Además, Rivera es reconocido por tener varios carros de lujo en su vivienda. En ese momento, el artista señaló que había vendido dos de sus otros carros para poder comprar esta imponente nave, avaluada en un precio alrededor de 340.000.000 millones de pesos.

“Yo soy de dos carros, uno para lucir, para salir, dominguear, pasear, y de un carro para trabajar de combate. Yo ya compré un carro muy bueno, pero más guerrerito, porque la Lexus es un carrazo, pero no es tan guerrero como el que compré”, agregó Rivera.

El relato de Jhonny Rivera

A través de sus historias de Instagram el cantante alarmó a sus seguidores, revelando que se habían accidentado camino a un show programado en la ciudad de Yopal, Casanare. La situación se dio en La Línea, una importante vía colombiana que une los departamentos del Quindío y Tolima.

En su relato, el cantante detalló que todo sucedió, al tiempo que llevaba a cabo la fiesta, junto a los futbolistas del Deportivo Pereira, a la que asistió hasta Yeferson Cossio. “Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, reveló inicialmente el famoso.

En total, según detalló Jhonny Rivera, sus músicos se movilizaban en tres camionetas hacia Yopal, cuando uno de los vehículos se estrelló. “Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado”, explicó.

El artista de música popular insistió en que, por fortuna, ninguna de las personas que se movilizaba en la camioneta del accidente salió herido. El problema fue que su equipo musical se quedó sin un vehículo en medio del trayecto, pero afortunadamente este impase fue solucionado gracias a un amigo cercano del artista.

“La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”, señaló en su cuenta oficial de Instagram. Empero, el intérprete de canciones como ‘Nada es restado’, ‘Navidad solo’, y ‘Miedo de perderte’ no dio detalles de qué provocó el siniestro.

