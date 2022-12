Martín Sombra aseguró que Taqueta, el papá del hijo que Clara Rojas tuvo en cautiverio, no está muerto: “No lo fusilaron”

“El papá de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, está vivo”, según Martín Sombra, uno de los exjefes de las Farc. Fotos: Colprensa.

De nuevo, las explosivas declaraciones de Ely Mejía Mendoza, el exjefe guerrillero del Bloque Oriental de las antiguas Farc, conocido como Martín Sombra, dan de qué hablar en la opinión pública.

En las últimas horas, el criminal volvió a romper el silencio y se refirió a varias de sus víctimas, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y quien fue su jefa de debate y una una de sus íntimas amigas y compañera en cautiverio, Clara Rojas.

Fue en una entrevista con la revista Semana donde el excarcelero reveló que, supuestamente, el padre del hijo de Clara Rojas, estaba vivo. Hay que recordar que ella quedó embarazada mientras estaba secuestrada y su hijo, Emmanuel, que actualmente está por cumplir los 20 años de edad, no sabe quién es su progenitor.

“Está vivo. Dijeron que estaba muerto, pero no. No lo fusilaron”, aseguró Sombra al medio, mientras reveló algunos de los aparentes motivos que distanciaron a Ingrid Betancourt de quien se consideraba el ‘cerebro’ detrás de su primera campaña presidencial en 2002, cuando Álvaro Uribe ganó las elecciones mientras una de sus contrincantes, la hoy dirigente del partido Verde Oxígeno, estaba privada de su libertad.

“Un día, Ingrid y Clara Rojas alegaron. La última decía que el secuestro le había ocurrido por metida, por venir al Caquetá de asistente de Ingrid. Y ella le respondió: ‘No joda, ya estamos acá metidas, y si sigue jodiendo, voy y le digo a Sombra que usted está preñada’”, mencionó Martín Sombra a la revista.

Elí Mendoza, nombre de pila del exguerrillero, fue enviado, en 2020, a la cárcel por el secuestro de un ganadero perpetrado en San Vicente del Caguán. Foto: Colprensa.

Aunque por años han existido dudas de quién fue el hombre con el que Clara Rojas concibió a su primogénito, el excomandante guerrillero confirmó lo que, por vario tiempo, se aseguraba: el papá de Emmanuel era un insurgente conocido como Juaco Sur o Taqueta, que para ese entonces, supuestamente, tenía 20 años de edad.

Sombra reveló que el secretariado de las Farc “sancionó” a Taqueta por concebir un romance con una de sus víctimas e, inclusive, reveló los correctivos a los que sometió al sujeto que, según otro guerrillero reveló en el 2014 durante el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, había sido asesinado.

“-Taqueta- era un peleador tremendo, se encontró con la doctora y la embarazó. Le metí huecos de basura, leñas y ranchería como castigo. El papá de Emmanuel está vivo”, señaló el excarcelero a Semana.

Sin embargo, el criminal no reveló detalles del paradero del sujeto. Hay que recordar que, en 2020, Claro Rojas declaró para el diario El Tiempo que, luego de varios años en cautiverio, había tratado de perdonar a sus captores. No obstante, el no saber del paradero del padre de su hijo, asegura, la ha tenido en zozobra por varios años y por eso les hizo una petición:

“Yo lo que sí podría hacer es pedir que me digan si el papá de Emmanuel está vivo o muerto, qué hicieron con él, y si está muerto, dónde lo enterraron. Eso sería lo que yo les pediría a las Farc”, aseguró Rojas en aquel entonces.

En 2013, Clara Rojas se reencontró con su hijo Emmanuel, al que concibió mientras estaba secuestrada por las Farc. Foto: Colprensa.

Por su parte, el desmovilizado que reveló que a Taqueta lo fusilaron las Farc le reveló a Los Informantes que, en efecto, al muchacho lo habían sometido “a un juicio”.

“Fusilado como por 20 votos, y 10 a favor de él”, contó a ese medio, en 2014, uno de los exintegrantes de esa guerrilla, pero que quiso omitir su identidad para evitar represalias futuras en su contra.

Es más, el entrevistado aseguró que el nombre del expareja de Rojas era Manuel y que, a juicio, “él se moría con honor”. Es más, dio a conocer que la relación entre la entonces secuestrada y el papá de su hijo habría iniciado cuando él la custodiaba para que, junto a sus compañeros en esa prisión ilegal, no se escaparan.

SEGUIR LEYENDO: