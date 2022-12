En Europa ven a Nairo Quintana corriendo junto a Chris Froome en 2023

Nairo Quintana y Chris Froome Foto de Nairo: REUTERS/Stephane Mahe Foto de Froome: REUTERS/Christophe Petit Tesson

Nairo Quintana sigue dando de qué hablar acerca de su futuro deportivo, pues esta vez un periodista europeo ve la posibilidad de que el colombiano haga dupla con el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome en el Israel Premier Tech.

Aunque no parece ser más que un rumor, el comentario saldría acudiendo un poco a la lógica bajo la cual se permite entender que a estas alturas son pocas las posibilidades para que Nairo llegue a una escuadra de alto nivel, por lo que un destino factible para el boyacense sería junto a Froome, según comentó

“En el caso de las estrellas Cavendish y Quintana, Israel Premier Tech podría ser un destino lógico para ambos. El equipo necesita grandes nombres para conseguir invitaciones WorldTour y puede ofrecer un salario acorde al prestigio de ambos corredores”, escribió Raúl Banqueri en el portal Lanternerouge.

Dado que el equipo cuenta con buenos recursos económicos no solo por los patrocinios con los que cuenta, sino en sí mismo por su dueño, no parece descabellado prever que Quintana pueda tener cabida allí, aunque como dijo en recientes declaraciones Froome, todavía se espera conocer si seguirán siendo WorldTour para el 2023, pues vale recordar que el sistema por puntos que empezó a regir en el ciclismo profesional para los equipos, ahora manda al descenso a los conjuntos con menor puntaje, situación en la que se encuentra el equipo de Medio Oriente.

Banqueri también ve la posibilidad que Nairo pueda ser gregario de lujo en algunas escuadras importantes, aunque a juzgar por las palabras del colombiano, aún tiene con qué pelear como líder varias de las rondas más importantes: “Otra opción para Nairo Quintana sería ofrecerse como gregario de lujo para UAE, Ineos, Jumbo o QuickStep, todos ellos con plazas libres y máximos líderes que proteger”.

Le puede interesar: Procuraduría formula cargos a exalcalde de Sutatausa por presuntas deficiencias en atención a víctimas

Nairo Quintana aún no revela cuál será su equipo para el 2023. Foto: Arkea Samsic.

Equipos que han dicho no estar interesados en contratar a Nairo Quintana para el 2023

A Nairo Quintana son varias escuadras que le han dicho no, pero no precisamente porque el colombiano no sea apetecido por algunas de estas, sino porque han completado ya los cupos reglamentarios por la UCI para afrontar la siguiente temporada.

Puede leer: Noche de Velitas concluyó con un ataque armado en Inzá (Cauca), donde resultó herido un auxiliar de la Policía

Han sido muchos los rumores sobre el futuro de Quintana, sin embargo, los equipos que han mencionado en diferentes momentos han tenido que salir a desmentir dichos comentarios. Recientemente, el Bahrain Victorious salió a decir que no están interesados en contratar al cafetero, lo mismo que ha sucedido con el EF Education EasyPost de Estados Unidos, pues ya tienen la nómina completa, incluso, con tres colombianos como lo son Rigoberto Urán, Diego Camargo y Esteban Chaves.

Por otro lado, equipos como el Cofidis, el Ag2r Citröen, el Intermarché Wanty Gobert, entre otros como su antigua escuadra, Movistar Team, han salido a decir que Nairo no estará en sus filas para el 2023.

Nairo dijo durante su Gran Fondo en Antioquia que ya tiene equipo y que estará en las grandes vueltas del 2023, pero no confirmó en cuál ni cuándo se dará a conocer el nombre del mismo, pues aseguró que por políticas de sus nuevos jefes debe esperar a que ellos hagan el anuncio oficialmente.

SEGUIR LEYENDO: