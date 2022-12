Senadora Paloma Valencia denunció que el subsidio del SOAT sería cubierto con recursos de la salud

El SOAT electrónico se implementó en agosto del 2017 y que se puede comprar en línea en cualquiera de las plataformas de las compañías de seguros. FOTO: Archivo Particular

El valor del Seguro Obligatorio de Accidentes contra Terceros (SOAT) ha estado en la discusión pública recientemente. La reducción en el precio de este seguro pasó de ser una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro a una exigencia por parte del gremio de los motociclistas, quienes serían los principales beneficiarios.

En los últimas días, el Gobierno Nacional anunció que implementaría un descuento del 50 por ciento en el valor del SOAT para motos que no superen los 200 centímetros cúbicos, una medida que aún no se establece del todo. En este sentido, se dijo por parte del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que este descuento aplicaría a partir del próximo 15 de diciembre.

Hace algunos días, el gobierno publicó un borrador del decreto en el que se especifica cómo se aplicaría este beneficio para los motociclistas. Según han advertido algunos expertos, esta reducción en el valor del seguro le costaría a la Nación cerca de 2 billones de pesos.

Ante la suma que tendría que afrontar el gobierno con este beneficio que le entrega al gremio de las motos, surgió el planteamiento par saber quién asumiría esta responsabilidad. Al respecto, la senadora Paloma Valencia publicó en su cuenta de Twitter el borrador del decreto que buscaría establecer la vigencia este descuento.

En la imagen publicada, se lee en un apartado que del presupuesto asignado para el sector de la salud saldría el dinero para cubrir los gastos que dejaría la aplicabilidad del descuento del SOAT.

“El cumplimiento de lo previsto en el presente artículo se hará cargo a los recursos que del Presupuesto General de la Nación se destinen al aseguramiento en salud conforme con las disponibilidades presupuestales”, dice el documento publicado por la senadora.

Esta es una disposición que no pasó desapercibida para la congresista por el partido Centro Democrático, quien responsabilizó al Gobierno Nacional de recortar las asignaciones presupuestales para la cartera de las salud, pero también de, según señaló, “destruir el sistema de salud” en el país.

“Atención El “subsidio” al SOAT que decretó el gobierno de pagará de los recursos de la salud. Realmente quieren destruir el sistema de salud. No quisieron darle aumento y ahora le quitan recursos para financiar el SOAT (sic)”, dijo la senadora Valencia desde su cuenta de Twitter.

Ante la publicación de la congresista, denunció que los recursos que deben ser destinados para cubrir el SOAT no deberían salir de las asignaciones que tiene el sector de la salud, pues esta es una cartera a la que ya se le han hecho recortes para su funcionamiento del siguiente año.

“No solamente no le quisieron subir la plata al sector salud, sino que se la están destinando a otros sectores. Van a quebrar el sistema de salud. No, ministra, construya sobre lo que se ha construido. No destruya lo que ha recibido, el trabajo de generaciones de colombianos”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Según ha dicho el Gobierno Nacional, el descuento sería aplicable para motos que no superen los 200 centímetros cúbicos y tendría una cobertura de servicios médicas de hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Con este beneficio, sostuvo el sector de la oposición, no solo se estaría beneficiando a las personas más pobres, pues señalan que no todas las personas que tienen motos de bajo cilindraje cuentan con bajos recursos.

