“Lléveme a mí y traiga a mi niño”: las crueles exigencias de los secuestradores del menor liberado en el Cesar, pedían $40 millones

Interceptaciones dejaron saber que a padre de menor secuestrado en Cesar le estaban pidiendo 40 millones de pesos por su liberación

Luego de dos días sin saber de su paradero, las autoridades lograron rescatar al pequeño Erick Matías Manosalva, quien había sido secuestrado en su vivienda, ubicada en zona rural del municipio de La Gloria, Cesar mientras se encontraba al cuidado de su mamá. El menor fue sacado a la fuerza de su hogar por parte de hombres armados que, además, amarraron a su madre para que ella evitar que ella intentara sabotear el rastro. Noticias RCN, en una de sus más recientes emisiones, dio a conocer los audios de las llamadas que fueron interceptadas por parte de la Policía y en la que se escucha hablar a los señalados criminales con el padre del niño.

Antes de ser salvado por las autoridades, es de recordar, se estaban ofreciendo hasta 30 millones de pesos por información que ayudaran a encontrarlo. “Consígase los 40 millones de pesos”, se le oye decir al secuestrador en la grabación de audio. “Por favor, yo no los tengo. No los tengo, lléveme a mí y traiga a mi niño”, contesta el padre del pequeño Erick. “No, no hasta luego”, dice el secuestrador al escuchar que el padre no tiene esa cantidad de dinero y antes de colgar. Seguido a ello se le escucha al papá: “¡Por favor, por favor!”.

De acuerdo con lo que expuso el noticiero del Canal RCN, la conversación siguió así:

- ¿Con cuánto cuenta usted mi amigo?

- Amigo, ¿qué le podría dar Dios mío bendito? Reuniendo entre unas amistades por ahí 5 millones, señor.

- No.

- Dios mío, devuélvame a mi niño. No le haga nada.

- Siga haciendo caminata, si no nos consigue eso hoy entonces mañana hace otra caminata. ¿Oyó?, para el entierro de su hijo

- Por Dios, por Dios. Él es un bebé ¡tengan piedad!

Es de destacar que además del rescate del bebé por parte de un equipo conformado por el Gaula de la Policía, la Fuerza Aérea y el Ejército, los señalados delincuentes que lo tenían en cautiverio, que en total son tres, fueron imputados con el delito de secuestro extorsivo agravado. Todos se declararon como inocente. “Rescatado el niño Erick Mathias Manosalva quien llevaba dos días secuestrado en Pelaya, Cesar”, comentó el presidente de la República, Gustavo Petro, al referirse al caso.

Es de destacar que además del rescate del bebé por parte de un equipo conformado por el Gaula de la Policía, la Fuerza Aérea y el Ejército, los señalados delincuentes que lo tenían en cautiverio, que en total son tres, fueron imputados con el delito de secuestro extorsivo agravado

El secuestro de Erick:

“Estaba con su señora madre, una joven de 19 años. Salen varios sujetos, según las versiones, que se lo llevan con rumbo desconocido”, manifestó el coronel Luis León Rodríguez, comándate de la Policía de Cesar. “Treinta millones de pesos de recompensa por información con el objeto que sirva como base fundamental regresar al seno de su familia a este niño”, añadió Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar.

La madre del niño, comentó la Policía, fue amarrada por parte de los secuestradores del niño. el padre del menor, por su parte, se encontraba trabajando. Él se dedica a las labores del campo. Tras conocerse de los hechos, la Policía, el Gaula y el Ejército unieron sus esfuerzos para adelantar una operación de barrida en límites entre el Cesar y Norte de Santander. “Que se le respete la vida, su derecho a la libertad, su derecho al juego (...) Lo estamos manejando como secuestro. El Gaula adelanta operativos en todo el corregimiento de San Pablo y zonas aledañas donde fue raptado el niño. Confiamos que pronto regrese al seno de su familia”, sentenció Jorge Eliecer Rangel, personero de La Gloria.

“En horas de la madrugada recibí una llamada donde me informan que un niño fue secuestrado. Según los familiares, las personas llegaron a la finca a raptar al menor, el papá dejó a su esposa con el niño en su vivienda mientras él salía hacer sus quehaceres y cuando llega a la casa encuentra a la esposa amarrada (...) Estamos atendiendo y abordando el tema de manera inmediata con todas las unidades del Gaula para obtener todas las pesquisas necesarias para dar con el paradero del niño ya que le dijeron a la madre que estuviera pendiente de una posible comunicación”, relató sobre el caso el inspector del corregimiento Besote, Edinson Valle.

“El papá salió a trabajar y la madre estaba con el pequeño en la finca. En ese momento un grupo de hombres fuertemente armados, amarraron a la mujer y se llevaron al bebé. Los sujetos gritaron: ‘Tienen que darnos todo lo que pidamos, para que vuelvan a ver al niño’. Estamos angustiados”, comentó una pariente de familia. “Llegaron 4 tipos y le atropellaron la puerta a mi nuera, que estaba ahí. La amarraron de las manos y de los pies y le dijeron que venían por mí porque por el niño tenían que pagar una plata. Ella corrió a avisarnos y nosotros hemos montado toda la guardia que hemos podido”, contó Jesús Manosalva, abuelo del niño.





SEGUIR LEYENDO: