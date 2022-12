Gobierno nacional iniciará la transferencia de $500.000 a madres cabeza de familia: estas son las condiciones

Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social, anunció que el miércoles 7 de diciembre iniciará la transferencia extraordinaria de 500.000 pesos a madres cabeza de familia. Foto: Jesús Aviles.

La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, anunció que el miércoles 7 de diciembre iniciará la transferencia extraordinaria de 500.000 pesos a madres cabeza de familia que no hacían parte de otros programas del Gobierno nacional, como parte de la política de lucha contra el hambre del presidente Gustavo Petro.

“A partir de este miercoles comenzará a realizarse la transferencia extraordinaria que ha sido anunciada por el Gobierno Nacional dentro del Plan de Choque Contra el Hambre, vamos a hacer esa transferencia durante el mes de manera escalonada y diferencial, vamos a abarcar a 324 mil hogares que no recibían ayuda por parte del Gobierno Nacional y que estaban en máxima situación de vulnerabilidad”, señaló la funcionaria en rueda de prensa del lanzamiento del programa Plan de Choque Contra el Hambre.

Añadió que en primera medida se atenderá a quienes hagan parte del grupo A del Sisbén. También anunció que se reenfocarán los programas de Jóvenes y Familias en Acción, de tal manera que cerca de 300.000 familias que no contaban con ayudas, serán incluidas.

“Vamos a abarcar, en primera medida, a todo el sector A del Sisben y con esta mejoría que estará encima de la línea de la pobreza, mejoraremos la transferencia que venían recibiendo los programas de ‘Jóvenes en acción’ y ‘Familias en acción’ orientado a las madres cabeza de hogar y menores de la primera infancia, es decir, menores de seis años”.

Según lo había anunciado el presidente Petro, se modificaron los montos y la destinación del programa Ingreso Solidario para la última transferencia del año, que corresponde a los meses de noviembre y diciembre y estará destinada a más de un millón de madres cabeza de familia. En aquella resolución se establece que las familias más vulnerables, pertenecientes al grupo A del Sisbén, se les entregará 500.000 pesos; a las del grupo B, 420.000 pesos, y al grupo C o del Sisbén IV, hasta 400.000 pesos.

“Lo más inadmisible que no da espera en la extrema pobreza es el hambre y lo estamos orientando a este sector poblacional porque más del 75% de los hogares más vulnerables están encabezados por mujeres”, indicó Rusinque en una entrevista para Caracol Radio.

Requisitos que deben tener las madres cabeza de familia para ser beneficiarias del programa

Estar inscrita en alguno de los programas de transferencia ordinaria de Prosperidad Social (Ingreso Solidario, Familias en Acción o Jóvenes en Acción); ser madre cabeza de hogar de menores de la primera infancia, es decir, de niños entre 0 y 6 años; hacer parte de la población del grupo A del Sisbén IV.

¿Cómo hacer parte de otros programas de Prosperidad Social?

Quienes quieran inscribirse tienen tiempo hasta el 31 de diciembre. Los requisitos que tienen son los siguientes:

Que el hogar haya sido encuestado con la metodología de Sisbén IV; que el hogar esté clasificado en los subgrupos A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 o B4 del Sisbén IV; que el hogar tenga registrado en su composición niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Jóvenes en acción 2023

El proceso de asignación de cupos para este programa con vigencia en 2022 ya está cerrado, pero quienes quieran aplicar para el periodo de 2023 deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Ser joven bachiller; tener entre 14 y 28 años de edad; encontrarse registrado en por lo menos una de las siguientes bases de focalización: SISBEN III, con uno de los puntajes especificados en el Manual Operativo del Programa JeA; estar registrado en el Sistema de Información de la Estrategia Unidos; estar registrado en el Registro Único de Víctimas-RUV en condición de desplazamiento forzado y en estado “INCLUIDO”; estar registrado en las listas censales de indígenas; estar registrado en las listas censales para jóvenes con medida de adaptabilidad y medida de responsabilidad penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF; el municipio en el que estudie debe estar focalizado; si se trata de una carrera profesional, no haber superado la cuarta matrícula; si es formación tecnológica profesional, no superar la tercera matrícula; si es técnico profesional, no haber superado la segunda matrícula.

