“Hacemos música para acompañar a las personas, ese es el trabajo del músico”: Bersuit Vergarabat habla de su presentación en Rock al Parque

En charla con Infobae, Daniel Suárez, vocalista de Bersuit Vergarabat, habló de su concierto en Bogotá, de las claves para sostener una buena relación con sus compañeros y de los proyectos que se acercan para la agrupación

Con inmensa gratitud recibió la invitación a participar en Rock al Parque la banda argentina Bersuit Vergarabat. Con 35 años de trabajo sobre sus hombros, la agrupación estará cantando en el festival bogotano que abrió las puertas de su edición número 26 el pasado sábado 26 de noviembre. En una entrevista con Infobae Colombia, Daniel Suárez, vocalista, detalló lo que significa para él y para sus colegas hacer parte de uno de los festivales más importantes de América Latina y el mundo. Será sobre las 5:50 de la tarde de este sábado 3 de diciembre cuando estén cantando sobre el escenario ‘Bio’ del Parque Simón Bolívar.

“Si bien, somos una banda de rock, pero no fundamentalista sino mestiza y con mezcla de estilos, que cuenten con nosotros para un festival tan emblemático nos llena de orgullo y nos hace sentir mucha gratitud. Nos encanta. Una de las bendiciones que tenemos los músicos es esto, poder viajar por el mundo, conocer diferentes tierras. Traernos el alma llena de nuevas canciones. Estos festivales enriquecen el panorama artístico”, inició diciendo en su charla con este portal.

La banda, tal y como lo destaca el portal web de Rock al Parque, tiene a su nombre trece discos con los que, durante más de tres décadas, le han cantado, entre otras cosas, a problemáticas sociales y situaciones políticas que han puesto incómoda a toda una generación. Sus sonidos, caracterizados por tener combinaciones de rock con cumbia, tango, murga, reggae, chacarera y candombe los han llevado a tener una identidad que estar lejos de ser confundible. No son radicales, comenta Dani, como le dicen de cariño, pues su carrera se ha basado en el respecto a la diversidad de opiniones y personalidades.

Tres décadas de trabajo no se han quedado solo en la creación de música, se ha basado también en entender el funcionamiento de la agrupación como un lazo casi familiar

“Es una cuestión de no quedarnos quietos. De no encasillarnos en un solo lugar. A mí en lo personal me aburre lo fundamental. Yo necesito esa variedad de condimentos en la música y en el arte en general. Nosotros somos una banda que está cumpliendo 35 años, tenemos pensamientos muy diferentes, tratamos de volcar eso cuando hacemos un disco. Hacer mixturas me llena de ganas de seguir haciendo esto”, detalló.

Tres décadas de trabajo no se han quedado solo en la creación de música, se ha basado también en entender el funcionamiento de la agrupación como un lazo casi familiar. Han sido más de 30 años en los que la convivencia, basada en el respeto y la honestidad, ha sido fundamental, así como la realización de terapias en grupo y la compresión de las diferencias de cada uno. “Lo que más hemos aprendido en 35 años es a correr los egos de su lugar. Esos egos solo te sirven cuando estás encima del escenario para hacerte grande, para sentirte inmortal y genial, para después bajarte de ahí y chocarte con la realidad. Al final, hacemos música para acompañar a las personas, ese es el trabajo del músico, creo. Ni cambiarte la vida ni enseñarte algo, es acompañarte en tu vida”, dijo en su entrevista con Infobae.

Es una responsabilidad, también, dice Dani, al referirse a las tareas que tiene pendientes un músico en su carrera. “Al menos en una banda como la nuestra. Acompañar causas hermosas y justas”, respondió al ser cuestionado por el sentido homenaje que le hizo la banda a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de la Plaza de Mayo, quien falleció a finales del pasado mes de noviembre. Acompañar a esta organización que trabaja por la defensa de los derechos músicos, cuenta Dani, desde la música, es ‘aportar un granito de arena’ para “mantener la memoria activa y viva”.

Rock al Parque

Y es que, relata el músico a Infobae, los latinoamericanos compartimos, además de cosas positivas como la música, situaciones complejas que han llevado a que, a lo largo de los años, las comunidades tengan que alzarse en contra de poderes que atropellan. “Es parte de nuestra sangre la lucha en contra de la opresión, de los saqueos de tierras, de matanzas. ¿Cómo sigues la vida haciéndote el ‘boludo’ con causas tan fuertes y tan nobles? En nuestro caso, el de nuestra banda, es una especie de mimo, de caricia, a las personas que han tenido pérdidas tan fuerte. Es sentarte y decir: ‘voy a escribir algo que contribuya a la inmortalidad de estos asuntos”.

En circunstancias como en la que están en la actualidad, con cuarenta canciones en lista para decidir cuáles salen y cuáles no, la unidad y el trabajo en equipo es lo que prima. Aprendieron, entre otras cosas, que lo más importante en su trabajo es no autocensurarse y hacer lo que les nace. En este momento, manifestó el vocalista de Bersuit Vergarabat, lo que prevalece en el corazón de la banda es disfrutar de aquello que habían perdido para los días de la pandemia: el contacto directo con sus seguidores.

Los aplausos en vivo, los gritos, la retroalimentación instantánea, era lo que más extrañaban y lo que ahora tienen a la mano, de regreso, con eventos como el de hoy, sábado 3 de diciembre, cuando se presenten ante sus fanáticos en Rock al Parque. “Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros necesitábamos a nuestra otra mitad de la naranja, a nuestro público. Verlos emocionados pidiendo otra canción. Lo más importante es encontrarse con esa devolución sincera del público. Estamos yendo a Colombia porque hay gente de ese lado que nos quiere ver. Es emocionante como la música trasciende”, concluyó.





SEGUIR LEYENDO: