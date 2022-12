Gusi lloró con canción de Disney interpretada por Maía en ‘La Descarga’

El artista venezolano se mostró bastante afectado al escuchar a su colega interpretar 'Recuérdame' (Captura video)

En un reciente episodio del concurso de canto ‘La Descarga’, con los equipos de cada mentor ya conformados, inició una nueva etpa en el programa llamada ‘La Prueba’, en la que los mentores tienen que cantar con cada uno de sus pupilos. En la primera de esas presentaciones, el cantante Gusi se dejó ver bastante conmovido.

El primer equipo en arrancar con esta etapa fue el de Maía, y la artista barranquillera escogió a Jair Santrich entre sus pupilos para empezar. Junto a este cantante, la artista cuyo nombre de pila es Mónica Andrea Vives escogió la famosa canción de ‘Recuérdame’ de la película de Diney ‘Coco’ para cantar junto a él.

La presentación de amos fue bastate emotiva; especialmente para el cantante venezolano Andrés Acosta, más conocido como Gusi. Tan solo unos segundos después de que iniciara la presentación de Maía y su pupilo, el cantante vallenato ya estaba con los ojos aguados y a lo largo de todo el show se estuvo limpiando las lágrimas que caían por su cara.

Al terminar la presentación de la barranquillera, Carlos Calero le preguntó al cantante venezolano qué estaba pasando y por qué esta canción lo había conmovido tanto. Sin embargo, cuando Gusi intentó hablar su voz se entrecortó y el músico empezó a llorar mucho más afectado.

“¿Qué viene a tu mente en estos momentos?”, fue la pregunta de Calero que dejó sin palabras al cantante, quien recibío aplausos por parte del público para darle ánimo. “Voy a ver si puedo hablar, pero es complicado. Es una canción que m conecta directamente con ...” y no pudo continuar porque nuevamente empezó a llorar y, por segunda vez, recibió una ovasión del público.

Entonces, Santiago Cruz y Marbelle se levantaron de su puesto para darle un abrazo y el cantautor ibaguereño tomó la iniciativa diciendo que “esta es una canción que nos pega a los papás de los que estamos trasegando en la música y que nos tenemos que ir con la guitarra y dejar los niños en casa”.

Cuando pudo recobrar la voz, Gusi señaló que “es esa conexión que tenemos con la música todos los que estamos aquí, gracias por traer este momento al escenario ... Los músicos somos viajeros permanentes que estamos llevando emociones todo el tiempo, me conecta con una persona que ya no está conmigo, que fue justamente el que me enseñó a tocar la guitarra y es por eso que me duele tanto, pero también me hace feliz porque también hay un retoño, que son mis hijas, y son mi motivación para hacer música”.

Santiago Cruz le preguntó a Gusi por el nombre de la persona que le enseñó a tocar guitarra y este le respondió que era Mario. “Mario tiene que estar muy orgulloso porque Gusi, además de ser tremendo cantante, es de los mejores guitarristas que hay, así que tiene que estar muy orgulloso Mario, Gusi”, señaló el cantante tolimense.

Cómo funciona ‘La prueba’, la nueva etapa de ‘La Descarga’

Con los equipos de Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz conformados, los concursantes podían pasar al ‘campamento musical’ dispuesto para ellos; sin embargo, allí se encontraron con una sorpresa. En las cuatro habitaciones de los equipos tan solo habían 10 camas y cada grupo tiene a 11 integrantes. Esto quiere decir que antes de instalarse, un participante de cada equipo debe ser despedido.

Para definir cómo tomar esa decisión, cada mentor se presentara junto a sus 11 pupilos con una canción que elos escogen. Además de presentarse, cada artista tiene presente el reto que esto implica para el concursante, por lo que aunque cantan con ellos, están pendientes de que cumplan con lo propuesto.

En la primera ronda se presentan con cinco concursantes y dejan a uno en la cuerda floja, por no cumplir con el reto o por no destacar tanro como los otros. Luego cantarán con los otros seis participantes y quedará otro en peligro, entre los dos participantes en riesgo, el mentor decidirá quién abandona la competencia.

