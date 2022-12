La Jauría: nominada a mejor película iberoamericana en los premios Goya 2023

La película colombiana ganó él Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes (Francia), además de haber sido seleccionada en el Festival de Cine de San Sebastián (España), el Jerusalem Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Toronto, entre otros. Foto: Colprensa.

El primero de diciembre del 2022 fueron revelados los candidatos a los premios Goya, premios otorgados por la academia cinematográfica española. En representación del cine colombiano está nominada, en la categoría “mejor película iberoamericana” La Jauría, ópera prima del director bogotano Andrés Ramírez Pulido.

El filme fue elegido, en septiembre, para representar a Colombia entre una selección de 10 cintas, siendo elegida tras la votación de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC). A la fecha, esta película, ha resultado ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes (Francia), además de haber sido seleccionada en el Festival de Cine de San Sebastián (España), el Jerusalem Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Toronto, entre otros.

La coproducción colombo-francesa gira en torno a un centro de rehabilitación experimental en medio de la selva, donde Eliú (el protagonista) cumple sentencia por homicidio, en la cual estará acompañado por su mejor amigo y cómplice, recientemente trasladado al mismo lugar. A partir de este momento, los jóvenes reconstruirán los hechos y deberán enfrentar su pasado, en medio de terapias y trabajos forzados, Eliú se enfrentará a la oscuridad de la naturaleza humana y tratará de escapar de la suya antes de que sea demasiado tarde.

El filme también se destaca porque el cineasta trabajó con actores naturales. Por otro lado, en La Jauría, hay un personaje en particular con el que el director siente una identificación. “Álvaro creo que retrata una parte de mí... de todos nosotros... Quizás en la juventud no pensamos muy bien lo que hacemos y luego, cuando crecemos, somos conscientes de lo que quisiéramos no repetir”, comentó para AFP.

Sobre el trabajo con los actores, todos naturales, es decir, que no tienen formación profesional en actuación, Ramírez ponderó que su ópera prima “es una película que ha tomado riesgos y bueno, estoy muy feliz por todo el equipo, por los chicos que son los actores”, dijo el director, según lo citan en El Espectador.

Así mismo, Ramírez ha señalado que el germen de esta historia está en la necesidad por observar y crear un retrato de la adolescencia en la ciudad de Ibagué, en el departamento de Tolima.

“Durante el casting de El Edén, mi primer cortometraje, conocí alrededor de 300 adolescentes con realidades únicas y sorprendentes, mi mayor atención se volcó hacia un grupo de menores que permanecen recluidos en la zona rural de Ibagué”.“Durante el casting de El Edén, mi primer cortometraje, conocí alrededor de 300 adolescentes con realidades únicas y sorprendentes, mi mayor atención se volcó hacia un grupo de menores que permanecen recluidos en la zona rural de Ibagué”.

Y advirtió que en ese relacionarse con estos muchachos, descubrió “muchos de sus temores, luchas y sueños eran similares a los míos; una infancia marcada por el abandono, la hostilidad y la desolación”. También ha explicado que La Jauria responde crear ese retrato de una generación de jóvenes acechados por la violencia.

Los otros nominados a los Goya 2023

Junto a La Jauría, estarán compitiendo con ‘1976′ de Manuela Martelli, ‘Utama’ de Alejandro Loayza, ‘Argentina, 1985′ de Andrés Ramírez y ‘Noche de fuego’ de Tatiana Huezo.

También es importante mencionar que la ceremonia de premiación se realizará el próximo 11 de febrero en la ciudad española de Sevilla. En caso de resultar ganadora, sería la segunda cinta en disfrutar esta distinción junto a “El olvido que seremos” en 2021, dirigida por Fernando Trueba e inspirada en la novela de Hector Abad Faciolince.

