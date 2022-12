Mujer se enfrentó a transportador de compañía de alimentos que presuntamente la acosó

Hombre habría acosado a una mujer por medio de piropos cuando cruzaba por su lado. Foto archivo

El pasado lunes 28 de noviembre de 2022 se registró una situación que generó un gran debate en redes sociales: un operario de un camión de carga de la compañía PPC Colombia lanzó varios “piropos” a una mujer que transitaba por la calle, situación que no fue del agrado de la ciudadana

En el video se puede escuchar con claridad como la mujer le reclama al conductor y le repite en varias ocasiones: “¿Quién le pidió que me dijera algo?, ¿Cuál es la necesidad de acosar a mujeres en la calle?, ¿Por qué yo no puedo pasar por ningún lado, sin que alguno de ustedes me diga algo?”.

La mujer perdió la calma y en varios de los cuestionamientos realizados al operario del automotor de la compañía PPC, se le fue uno que otro madrazo. “No puedo estar tranquila en la calle porque vienen con esa amenazadera”, agregó.

El conductor por su parte, hizo una respectiva réplica del comentario realizado y enfatizó que en ningún momento quiso acosarla, sino resaltar que le parecía “una mujer linda”. “No me tiene que tratar mal, solo le dije, está muy linda y ya nada más”, expuso el conductor ante el constante cuestionamiento de la mujer.

Ante esta denuncia difundida por las redes sociales, la compañía se pronunció a través de su cuenta de Twitter, resaltando que ante los sucesos donde se ha visto comprometido unos de sus colaboradores, “en un presunto caso de acoso”, PPCS.A., rechazó no tan solo la conducta del conductor sino de cualquiera que constituya la intimidación o el acoso en contra de las mujeres.

Este fue el comunicado difundido por la compañía tras conocerse el acto de intolerancia y acoso a la mujer. Foto vía: PPC Colombia

Además, PPC estableció políticas y directrices para evitar este tipo de comportamientos, tanto de manera interna como externa, con una tolerancia cero frente a cualquier caso de acoso.

“Con base en las denuncias que han podido observarse en redes sociales, hemos activado de inmediato los correspondientes protocolos disciplinarios a los trabajadores que pudieran estar implicados en cualquier conducta que pudiera constituir acoso y aplicar las sanciones que sean del caso”, agregó con la compañía.

El video no pasó desapercibido en la red social de Twitter, donde varios usuarios generaron una discusión: algunos demostraron su apoyo a la actitud tomada y el carácter de la mujer de enfrentarse contra el agresor, y otros que agregaron que el comportamiento de la mujer estaba fuera de tono.

“Creo que nunca le había respondido al señor sino hasta que quiso dárselas de víctima, grabándolo y muy probablemente haciéndole perder su trabajo. Se nota que solo era un piropo, al que pudo haber reaccionado de forma menos sobreactuada”, tuiteó uno de los usuarios.

A continuación varios de los tuits que se generaron durante esta discusión:

El video difundido por esta red social hizo que varios usuarios formaran una discusión por el coso grabado. Foto captura: Twitter

Cabe resaltar que ante este tipo de acciones la administración de Claudia López, por medio de las secretarias de la Mujer y Seguridad, Convivencia y Justicia han implementado una estrategia de protección, orientación y resguardo para las mujeres que se sientan o sean afectadas y violentadas: ‘Bogotá Ciudad Púrpura’.

Esta estrategia, apoyada por las políticas distritales, tiene como fin contrarrestar todo comportamiento y forma violenta que afecte directamente o indirectamente a las mujeres que residen en Bogotá, por medio de acciones articulada y diferenciales en un aspecto de corresponsabilidad.

El distrito ha implementado la línea de Reacción y Respuesta rápida, acción articulada entre las autoridades y la administración. Esta medida busca lograr una recepción efectiva de información a partir de los diversos canales de comunicación digitales y de atención telefónica (123, línea púrpura).

