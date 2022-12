Descuento en el SOAT: motociclistas amenazaron con paros y movilizaciones ante el anuncio del ministro de Transporte

Paros y movilizaciones de motociclistas. (Colprensa - Luisa González)

Luego del anuncio del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que el Gobierno nacional aún hace ajustes a la reducción del 50 % de la tarifa del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y por eso, no empezará a regir este beneficio para algunos vehículos. Los motociclistas pretenden realizar paros y movilizaciones en las diferentes calles del país.

El pasado 30 de noviembre se conoció una circular sobre la orden de que los ciudadanos que no han obtenido su Póliza de SOAT no sean multados, debido a la dificultad que ahora existe para conseguirlo. El gremio de los motociclistas indicaron que se reunirán en asamblea permanente ante el incuplimiento del Gobierno nacional en los compromisos pactados desde a hace varios meses.

Con respecto al líder de Street Brothers, Julián Forero, “una vez más el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, les incumplió a los motociclistas y conductores del país. Una vez más pone fechas que no pude cumplir, será que la última noticia cuando anuncio el descuento del 50 % fue simplemente una estrategia para desmentir una movilización”, expresó.

“Será que una circular pesa más que una ley. Será que una circular es suficiente para que un policía de tránsito no haga un comparendo o una inmovilización. Será que están dilatando el tema para tomarse todo el mes de diciembre. La verdad no sabemos qué creerle al ministro de Transporte”, aseguró Forero.

Imagen de archivo. Desde octubre de 2025 las motocicletas de Colombia deberán contar con el nuevo sistema de frenos. Foto: Ministerio de Transporte

Otro líder que se pronunció fue Miguel Forero, de SOS Motocultura: “En las declaraciones que tenemos del ministro de Transporte nos damos cuenta de que hay muchas falencias todavía para el tema del Soat al 50 %. Nosotros celebramos el tema del Soat del 50 %. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué si no lo estaban vendiendo hace tres meses no sacó esa resolución para todos esos conductores que se ven afectados, que no han podido sacar el Soat y sí le han colocado multas de tránsito para llenar las arcas de organismos de tránsito? Vemos otra vez incumplimientos por parte del Gobierno, pero esperamos que tengan una buena fe para que esto se resuelva prontamente y esa gente pueda cumplir con comprar su Soat”.

Cabe resalatar que, el jefe de cartera recordó que en principio se había dado como fecha el 1 de enero de 2023, pero se acordó que se tratara de hacer para el 1 de diciembre de 2022, pero quedó para unos días más. “Le vamos a cumplir a los colombianos. Lo vamos a hacer”, anotó el ministro.

Recientemente, los ministerios de Hacienda, Transporte y Salud anunciaron las reglas específicas para beneficiarse con esta medida:

- Descuento en la tarifa del Soat del 50 % sólo para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal.

- Controles para prevenir el fraude y la evasión: se intensificarán los controles para prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del Soat.

Hace unos días, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que con esto se trata de garantizar que se tenga una cobertura total del Soat, que hoy en día es extremadamente baja para motos, pues menos de la mitad de estas hoy en día lo tiene, lo cual genera riesgos enormes y fuera de eso existe un fraude.

