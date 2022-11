Lucas Pusineri, golpeado por la muerte de Andrés Felipe Balanta

Lucas Pusineri entrenador de Andrés Balanta en Atlético Tucumán, (Colprensa - Diego Pineda)

Continúan las repercusiones por la repentina muerte del futbolista colombiano Andrés Felipe Balanta, de 22 años, que pereció luego de sufrir una descompensación durante el entrenamiento de pretemporada con su equipo, el Atlético Tucumán. El caleño estaba a préstamo en el Decano, al que llegó a mediados de 2022,

El centrocampista cafetero fue llevado al centro asistencial más cercano en donde a pesar de los intentos de los médicos por salvarle la vida, el ex Deportivo Cali no respondió a la reanimación de los galenos. Cabe recordar que en 2019, Andrés Balanta tuvo un episodio similar cuando era jugador del conjunto Azucarero, sin embargo, en los estudios que se realizaron posteriormente no se encontraron anomalías.

Este martes la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, al oeste de Argentina, en cabeza del titular Ignacio López Bustos, reveló que la causa del fallecimiento de Andrés Balanta fue una afección cardíaca. No obstante, todavía quedan pendientes otros análisis que podrían confirmar las causas del deceso.

“El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”.

Con el correr de las horas siguen conociéndose historias de cómo fueron los últimos momentos de Andrés Balanta, como lo detalló la periodista de Win Sports Andrea Guerrero durante la emisión del programa Primer Toque este miércoles 30 de noviembre. De acuerdo con la información de la comunicadora, tuvo la oportunidad de charlar con el entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri.

“Me dijo (Lucas Pusineri) que estaba muy golpeado, yo claramente por respeto a que es una conversación privada, las notas de voz no me atrevo ni quisiera a compartirlas, pero básicamente lo que me contó es que estaban en el calentamiento habían conversado un rato y un momento a otro se empezó a sentir mal y se desplomó”.

Así mismo, Guerrero añadió que el extécnico del Cúcuta Deportivo está muy afectado con la muerte de Andrés Balanta el pasado martes 29 de noviembre. Lucas Pusineri también compartió con el jugador cuando el argentino asumió las riendas del Deportivo Cali en 2019.

Los médicos del Hospital en el que Andrés Felipe Balanta fue atendido también corroboraron que una de las causas de su muerte fue un fallo cardiorrespiratorio y que luego de todos los esfuerzos, fue imposible reanimarlo: “Los médicos del Hospital en el que Felipe fue atendido también corroboraron que una de las causas de su muerte fue un fallo cardiorrespiratorio y que luego de todos los esfuerzos, fue imposible reanimarlo”.

Su debut de Andrés Felipe Balanta como profesional se dio con el Deportivo Cali en 2018 bajo la dirección técnica del entrenador uruguayo Gerardo Pelusso. Con la camiseta de la escuadra Azucarera, disputó 116 partidos con un saldo de cuatro goles y una asistencia. Además, fue parte el plantel que logró la décima estrella en torneo finalización de 2021 con el técnico venezolano Rafael Dudamel.

Así mismo, el volante fue parte de la selección Colombia sub-17 que se bañó en oro en los Juegos Bolivarianos que se realizaron en Santa Marta en 2017, luego de imponerse en la final desde la tanda de penales a la selección de Ecuador.

