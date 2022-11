Juan Duque le respondió a quienes lo señalan de ser conocido solo por haber sido novio de Lina Tejeiro

Juan Duque, cantante urbano. Foto: Instagram @juanduque

Desde que se conoció de su ruptura con Lina Tejeiro en octubre pasado, Juan Duque continúa encabezando titulares en los medios de comunicación por cuenta de su exnovia. ¿Qué pasó ahora? Pues bien, el cantante urbano vuelve a sonar por su pasada relación en vista de un comentario que le dejó un usuario(a) en sus redes sociales.

“No estamos para negar que a Juan Duque no lo conocía sino la mamá hasta que se metió con Lina Tejeiro”, fue la frase redactada por el usuario(a) en cuestión. Al leer dichas palabras el intérprete de ‘+ Chimbita’ no quiso quedarse callado, puesto que ya es bien sabido por sus seguidores que acostumbra a dar respuesta a comentarios tanto positivos como negativos, en este caso -como lo ha hecho en otros- recurrió al humor y la ironía para contestar.

“Mi mamá manda a decir que ella no conoce a ningún Juan Duque, que no hable de lo que no es. Respete”, fue entonces la respuesta del reguetonero antioqueño.

No sobra mencionar que la relación sentimental entre Lina Tejeiro y Juan Duque fue breve, puesto que solo duró unos meses. Para recordar, fue a mediados de este 2022 que comenzaron los rumores de que la actriz y el reguetonero estaban saliendo, empero, no fue hasta el pasado ocho de septiembre que hicieron oficial y de manera pública su noviazgo. Durante aquel tiempo a ambos se les veía muy enamorados e ilusionados, constantemente se dejaban ver juntos en las redes sociales y hablaban con frecuencia el uno del otro.

Sin embargo, sus publicaciones en conjunto fueron disminuyendo y los seguidores de ambos comenzaron a sospechar que había distancia entre los dos, en un comienzo la entonces pareja se mostró hermética para hablar del tema, pero no pasó mucho tiempo para que se confirmara la ruptura, cosa que se supo en octubre; poco después del compleaños de la actriz. Hasta el momento únicamente Juan Duque es quien se ha referido de forma directa a la separación, Tejeiro todavía no se ha manifestado concretamente sobre el asunto.

Juan Duque se refirió a su ruptura con Lina Tejeiro: “Hasta ahí llegó”:

Recientemente y, una vez más, Juan Duque habló de la ruptura con Lina Tejeiro; esta vez no lo hizo por medio de sus redes sociales sino en una entrevista para Lo Sé Todo, programa de entretenimiento. “La relación llegó a un punto donde ya sentimos que no había momento, que ya todo lo bonito -que se quedó algo bonito- hasta ahí llegó... Así son las cosas, hay cosas que pueden durar mucho tiempo, hay cosas que duran, no poquito porque tampoco fue poquito tiempo, pero fueron unos meses muy bonitos”.

Vale recordar que, aunque hubo rumores sobre una supuesta infidelidad de Duque, el cantante urbano desde sus redes sociales ha asegurado que esto no pasó, además, también ha comentado que fue Lina Tejeiro quien decidió ponerle punto final a su historia.

Por lo pronto, mientras el antioqueño ha seguido muy concentrado en su carrera musical y sus conciertos; la llanera ha disfrutado de unos días en compañía de Greeicy Rendón, su mejor amiga, a quien ha acompañado en los más recientes shows de su gira con Mike Bahía.

