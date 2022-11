Gobierno buscará terminación de contratos de arrendamiento en Islas del Rosario

En el siglo pasado Gerardo Vega integró una de las varias guerrillas que surgieron en Colombia reivindicando la lucha campesina por el acceso a la tierra. Ahora, en el primer gobierno de izquierda, será el encargado de distribuir millones de hectáreas entre pobres y despojados.

El viernes 25 de noviembre, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, anunció que el Gobierno nacional decidió terminar anticipadamente 20 contratos de arrendamiento de 81 predio, a particulares en las Islas del Rosario, cerca a Cartagena en el departamento de Bolívar, advirtiendo que se trabajará con la comunidad nativa para que sean ellos quienes se encarguen del turismo en las islas.

“La Agencia Nacional de Tierras ha tomado la decisión de solicitar una terminación de esos contratos, que en su mayoría vencen el 31 de diciembre del 2023, vamos a trabajar con la comunidad nativa de allí para que sean ellos los que puedan explotar el turismo en esas islas”, anunció Vega, agregando, que se van a solicitar la terminación de varios contratos.

“Hay 158 predios, de los cuales 82 tienen contrato de arriendo, y de esos, en 20 casos vamos a pedir una terminación anticipada, de no ser posible, vamos a iniciar todas las acciones judiciales que nos permita la ley para recuperar esos predios”.

De acuerdo con información de W Radio, algunos de estos contratos que el Gobierno buscará terminar próximamente son: Isla El Paraíso, ocupada por el empresario de conciertos Alfredo Villaveces; las islas de los ex cónsules honorarios Hans Martínez Emiliani y Antonio Pedro Claver Lozano; la isla de José Vicente Mogollón Vélez, exministro y excongresista; la de Amaury Covo Segrera, fundador del club de pesca en Cartagena; las dos islas de Augusto Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, asimismo, la de Karen Hinds de Santodomingo, viuda de un sobrino del empresario Julio Mario Santodomingo.

El funcionario también advirtió que “recuperando esos predios vamos a buscar que sea la comunidad nativa la que se beneficie de manera directa, de manera asociativa, en estos días estará una comisión haciendo un trabajo para hablar con los nativos y sean ellos los que presten los servicios turísticos que corresponden a esa región para beneficio de los nativos”.

Finalmente, Vega hizo un llamado a los que ocupan esos predios ilegalmente, para que los devuelvan al Estado, advirtiendo que, de no ser posible una concertación, el Gobierno utilizará todas las medidas jurídicas para recuperarlos, ya que son de la nación.

Contratos para la explotación de las tierras en las playas de Islas de Rosario, darían cuenta del descalabro de los exempleados, quienes le adjudicaron estos espacios a personas que actualmente se encuentran en líos judiciales. Foto: Colprensa / El Universal

Vale recordar que el mismo Vega, hace unas semanas, había ventilado una serie de denuncias sobre varios exfuncionarios de la entidad que son señalados por cobrar coimas para la adjudicación de predios en las Islas del Rosario, lo que permitió que se instalarán lujosos hoteles y casas de descanso en terrenos de propiedad del Estado, derivando en una privatización de facto, de la que se beneficiaron particulares, que actualmente se encuentran en líos con la justicia por diversos cargos.

Todo inició con un proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación, entidad que está indagando la entrega irregular de contratos de arrendamiento en estas islas, cerca de la ciudad de Cartagena, que salpican al exdirector de la unidad de gestión jurídica de la ANT, Jorge Andrés Gaitán:

“Hay una investigación del Inspector de Tierras contra Jorge Andrés Gaitán, funcionario de la dirección jurídica de la Agencia. Está en trámite en la Fiscalía, hay una denuncia presentada por supuesta petición de dinero y coimas”, explicó Vega.

Serían cerca de 80 contratos los que actualmente estarían bajo lupa de la Agencia Nacional de Tierras, en los cuales se está determinando sí existió, o no, algún tipo de anomalía en los arrendamientos de los terrenos baldíos disponibles en la isla, sí lo que se cobró realmente es el valor legal y que los recursos se hayan destinado a las arcas de la nación, y no a los bolsillos de algún particular.

Algunos de los beneficiarios de estos contratos ya habrían sido reseñados en otros escándalos de corrupción, e incluso, actualmente tienen líos jurídicos, y precisamente habían estado sindicados de lucrarse de estos terrenos, como es el caso del llamado “rey del contrabando” Alaín Roberto Suaza López, a quién se le entregó un predio dentro del parque Nacional Natural Islas del Rosario, conocido como la isla Majayura.

