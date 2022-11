Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, aceptó que probablemente no habrá cese al fuego: “Es muy complicado”

Instalación de la mesa de diálogos con el ELN en Caracas, Venezuela

El jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, Otty Patiño, entregó un balance de cómo avanzan las negociaciones tras los primeros días de haber iniciado la fase oficial. Habló con varios medios de comunicación para explicar el ambiente para la paz con esa organización guerrillera, así como la posibilidad de un cese al fuego.

Patiño señaló que “pensar en un cese al fuego en este mar de violencia es muy complicado”, dijo a la emisora Blu Radio desde Caracas, donde se adelanta el que sería el primer ciclo de conversaciones. Explicó que ese tipo de treguas requieren verificación en contexto que ni el ELN ni el Estado podrían controlar bajo las condiciones actuales.

El jefe de la delegación de paz del Gobierno dijo que por el momento, debido a lo reciente del inicio de las conversaciones, se adelantan puntos de procedimiento y metodológicos. Incluso se están conociendo los delegados, como por ejemplo José Félix Lafaurie, quien fue designado apenas unos días antes del inicio oficial de las conversaciones.

Por el momento, Patiño explicó a la emisora, que se buscaría disminuir la confrontación en algunas regiones como gestos humanitarios que se planteen en el transcurso de la negociación, que permitan proteger los derechos de la población civil.

Cabe resaltar que la Ley de Orden Público aprobada como inicio de la normativa para la paz total, contempla acuerdos parciales que podrán implementarse conforme el avance de las negociaciones, así como gestores de paz regionales que permitan llegar a acuerdos humanitarios para disminuir las afectaciones de la población civil.

“Ahí estamos pensando en algunas acciones posibles de alivio humanitario y acciones conjuntas, en eso hay todo el compromiso porque en la medida de que se frene la tragedia humanitaria, será un camino de cambios que deben esperar a que se firme la paz para que se produzcan”, le dijo Patiño a la revista Semana.

Así mismo, el jefe de la delegación señaló que el cese al fuego es indudable, pero dependerá del avance de las conversaciones. Aún no se sabe cuánto tiempo podrían tomar los diálogos, pero desde el Gobierno se espera que no tengan una extensión como las que se adelantaron con las Farc.

Otty Patiño

Una semana antes del inicio de las conversaciones, el pasado 15 de noviembre, Antonio García, comandante del ELN, señaló que esa guerrilla no había acordado el cese al fuego. “El ELN no ha firmado ningún acuerdo de Cese el Fuego bilateral con el gobierno colombiano. Tampoco se ha comprometido a ceses unilaterales. Nadie incumple lo que no ha sido acordado”, escribió en Twitter.

Ese es uno de los puntos críticos de la delegación guerrillera, como lo expresó García. Desde la delegación también les preocupa el concepto de paz total, los métodos de desmovilización y la participación de la sociedad civil. Tienen claro que todo debe acordarse en la mesa de conversaciones.

Durante los diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos, el ELN acordó varias treguas. Por ejemplo entre el 1 de octubre de 2017 y el 8 de enero de 2018 mantuvieron un cese bilateral del fuego, mientras adelantaban diálogos en Ecuador. En ese año también se habría concretado un cese por seis meses y la guerrilla propuso terminar las acciones armadas mientras se daba el cambio de delegación, pero se terminó incumpliendo por ambas partes.

Farhan Haq, diputado del secretario general de las Naciones Unidas, envió un mensaje a Colombia sobre la celebración de los 6 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. En su declaración sostuvo que “se ve muy alentado por el compromiso del Gobierno colombiano de redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo, como eje de su propuesta de “Paz Total”, que ya está generando nuevos y prometedores diálogos de paz”.

