Habló la mujer que golpeó a una asistente de Avianca porque no la dejó abordar un vuelo: “Me tomé dos cocteles y me cayeron mal”

En la imagen, Camila Gutiérrez, la DJ caleña que agredió a una azafata de Avianca en Bogotá. Foto: Instagram Camila Gutiérrez

Hace unas semanas, se conoció un nuevo caso de intolerancia en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá: una mujer, en aparente estado de embriaguez, golpeó a una azafata de la aerolínea Avianca. Luego de que se distribuyeran las imágenes se supo que la persona que protagonizaba el video era Camila Gutiérrez, una reconocida DJ de Cali, posteriormente se le imputaron cargos por su comportamiento y ahora salió a hablar de lo ocurrido.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, la dj estaba bajo los efectos del alcohol, pues incluso, intentaba abordar un vuelo de Avianca, pese a que los tiquetes que tenía eran para un vuelo de la compañía aérea Latam.

“Yo en serio, no entiendo en qué momento hice todo eso, pero nada, en resumidas cuentas, lo que pasó fue que la señorita no me dejó embarcar porque ese no era mi vuelo”, contó Gutiérrez en una entrevista que sostuvo con el programa de Lo Se Todo.

En su defensa, la DJ caleña aseguró que ese día fue complicado, pues tras no comer nada ingirió unos tragos y le cayeron pesados: “Me tomé dos cócteles y fueron terribles, me cayeron demasiado mal, al parecer. Yo, con sinceridad, no me acuerdo con claridad de las cosas”.

Camila Gutiérrez agregó que al día siguiente, tras pasar una noche en la estación de la Policía, cayó en cuenta del error que cometió y decidió dar la cara y afrontar su mal comportamiento, que dejo a una auxiliar de vuelo con un golpe en la cara.

Imágenes de la agresión de la DJ caleña, Camila Gutiérrez contra un azafata de Avianca. Foto: archivo particular

“Cuando ya estoy en mis cinco sentidos y consciente de lo que está pasando, yo ya había formado un problema irreversible. Tuve pasar, obviamente, la noche en una estación y, al otro día, por la tarde, ya pude salir (...). Yo pienso que, cuando un comete un error, lo primero que tiene que hacer es identificarlo, dar la cara, ofrecer disculpas y ver cómo los vas a remediar”, dijo la mujer.

Finalmente, anotó que desea poder brindarle la ayuda y la atención a la víctima de los hechos, pero que el proceso es complejo, pues, el contacto solo se puede establecer mediante las autoridades competentes y está a la espera de una respuesta.

La versión de la DJ caleña va de la mano con lo que dijo al día siguiente del incidente mediante sus redes sociales, don aseguró que: “Buenas noches. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó, las noticias vuelan. Obviamente, fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas con la señorita de Avianca, la voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella, cometí un error muy grande”.

En su momento, la aerolínea se pronunció dando a conocer que la auxiliar de vuelo se encontraba recuperándose del ataque, mientras que, la agresora, fue puesta a disposición de las autoridades locales.

“La pasajera fue puesta a disposición de las autoridades locales para su judicialización. Por su parte, nuestra colaboradora se encuentra en recuperación después de la fuerte agresión que recibió”, informó la aerolínea a través de un comunicado.

A renglón seguido, la compañía aérea hizo un llamado a las autoridades para que refuercen su presencia con el fin de evitar dichos actos de intolerancia. “Frente al incremento inaceptable de casos de pasajeros disruptivos, Avianca hace un llamado al fortalecimiento de la regulación, así como a la corresponsabilidad que tienen los viajeros en el respeto a nuestros equipos de trabajo”, pidió la aerolínea.





