Por qué el importador de Ford en Colombia tendrá que pagar una multa de $11.000 millones: esto es lo que dice la Superintendencia

Este 22 de noviembre, la dio un fallo en el caso contra el empresario barranquillero, Aníbal Janna, tras comprobar que es culpable por conflicto de intereses al interior de su compañía, que importa en la Costa Caribe autos de la Ford y de Mazda, Janna Motors. De acuerdo con, la W Radio, tras ser hallado culpable, la Superintendencia de Sociedades le ordenó al empresario pagar 11.000 millones. Esto se da dentro del proceso judicial ante esa entidad que inició Samuel Tcherassi y Diana Janna.

El caso comenzó cuando la hermana del acusado, como lo mencionó en su momento la revista Cambio, inició una acción judicial en contra de Aníbal por adulterar documentos relacionados con el manejo de la empresa y ocasionar un detrimento patrimonial en la distribuidora automotriz y otras compañías que de las que también son dueños.

Además, dentro del proceso, se involucró Tchrassi, esposo de Diana Janna, que a las acusaciones ya hechas por su esposa le agregó las acusaciones de haber incurrido en los delitos de fraude procesal y concierto para delinquir por presuntamente modificar números contables en un proceso verbal.

Tras la investigación en el que se encuentran implicados los hermanos Janna, la entidad determinó que las acusaciones hechas por Diana, tienen su fundamento y en efecto, el empresario barranquillero, como lo mencionó la emisora colombiana, se valió de las compañías que controla para hacerse autopréstamos y solventar gastos personales y vehículos de lujo, con lo que, según la entidad, violó el régimen de conflictos de interés.

En este sentido, la Superintendencia interpuso una sanción sobre Aníbal Janna, en la que señaló que tendrá que pagar más de $7.000 millones, a través de diferentes sociedades, y más de $4.000 millones que debe reembolsar, es decir, en total tendrá que pagar $ 11.000 millones de pesos.

Asimismo, la contrademanda que puso el empresario colombiano en contra de su cuñado y hermana, fue desestimada. Pese a lo anterior, el abogado de defensor de Aníbal Janna, Miguel Ángel del Río, apeló la sentencia.

No es el único proceso en contra del empresario y que fue llevado a cabo por uno de sus familiares, pues el mes pasado se dio a conocer una denuncia que puso la exesposa de Janna, donde lo acuso de maltrato intrafamilar ante la Dirección Seccional de la Fiscalía en el Atlántico, en marzo del 2021.

En la denuncia, la víctima aseguró que el empresario forzó su casa y le exigió firmar un documento para que le devolviera un dinero, que, en su momento, le regalo cuando aún eran pareja.

“(Aníbal Janna) timbró a un vecino que le abrió la reja del conjunto. Fue allí donde empezó a forzar la puerta de mi casa. Yo le dije a mi mamá que me acompañara para ver qué quería y le abrimos. Llegó muy molesto y dijo que, como yo ya tenía una pareja, él venía a cobrar un dinero que me regaló el año pasado para dar parte de la compra de mi casa. Llevó una letra para que yo le firmara, pero no accedí a firmar”, se lee en la denuncia.

Posteriormente, todo fue escalando y el sujeto amenazó a su expareja. Por lo que, finalmente, agregó que temía por su vida, razón por la que interpuso la denuncia. En su momento, la defensa de Aníbal, manifestó que esto era otra “jugada” de su hermana y su cuñado en su contra.





SEGUIR LEYENDO