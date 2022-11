Junior de Barranquilla, otra opción para Juanfer Quintero: “Cómo se le va a decir que no”

Juanfer Quintero no le cierra la puerta a una posible llegada al Junior de Barranquilla en el mercado de fichajes. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Juan Fernando Quintero no ve con malos ojos su posible regreso al fútbol nacional de la mano del Junior de Barranquilla, equipo al que respeta y catalogó hace poco como uno de los grandes de Colombia: “cómo se le va a decir que no a Junior”, dijo en entrevista con ‘Dímelo King’.

El volante zurdo que aún pertenece al River Plate de Argentina, terminará su contrato con el equipo gaucho el próximo 31 de diciembre y aunque hay posibilidades de una renovación, todavía no está asegurado nada. Desde diferentes ligas han preguntado por el jugador cafetero, entre ellas, las más sonadas, la MLS de Estados Unidos y la liga brasilera. Sin embargo, todo por ahora queda en rumores.

Recuerdan el día que Juanfer podría llegar al Junior de Barranquilla Video tomado de la cuenta de @LPRojiblanca. Originalmente de Dímelo King.

Mientras que en Colombia quedó la espinita de si el mediocampista volvería al fútbol nacional, pues vale recordar que antes de ir al exterior jugó con el Nacional, el Envigado y el Independiente Medellín. Hace pocos meses a Quintero le pintaron la idea de estar en el Junior de Barranquilla y no tuvo más que grandes palabras para responder: “El Junior es un equipo grande, respetado... sabemos la historia que tiene y los jugadores que han pasado, por lo que no es ajeno a una posible contratación”, luego concluyó: “es un grande de Colombia... cómo se le va a decir que no a Junior”, fueron las palabras del paisa.

Juanfer Quintero espera conseguir equipo pronto pensando en destacar en el 2023.

Le puede interesar: Día sin IVA: el presidente Gustavo Petro explicó por qué se eliminó la jornada de diciembre

Dicha entrevista se dio en agosto pasado, pero algunos la recuerdan esperando que realmente sea una opción para el jugador llegar al cuadro ‘Tiburón’, no obstante, el factor económico será determinante en cualquier propuesta que le llegue al jugador, por lo que no se conoce de alguna oferta formal que le haya hecho el equipo barranquillero a Juanfer.

Quién es el dueño del pase deportivo de Juanfer Quintero y cuánto hay que pagar para contratar al colombiano

Una de las cosas a tener en cuenta para poder hacerse a los servicios de Quintero será el costo de su pase deportivo, del cual era dueño el Shenzhen de China, sin embargo, a mediados de este año 2022, el colombiano quedó libre para poder negociar con el River Plate su vinculación como dueño de su propio pase tras un incumplimiento de contrato del equipo asiático con el cafetero, lo cual le permitió quedar libre.

Puede leer: Superintendencia de Industria y Comercio multó a la cadena de comidas rápidas KFC: esta es la razón

La escuadra de la ‘banda cruzada’ estaría dispuesta a que Juanfer se quede al menos una temporada más, pues desde que se conoció de la salida del técnico Marcelo Gallardo, se habló de la casi que inminente salida del antioqueño. Aún así, el nuevo dirigente del River, Martín Demichelis, parece que no quiere dejar pasar la oportunidad de tener a Quintero en su nómina para la siguiente campaña según dijeron en Argentina.

“Demichelis ya expresó su deseo de contar con Juan Fernando Quintero, además el cuerpo técnico considera que, si logran ponerlo en su mejor versión a nivel físico, será el mejor jugador del fútbol argentino”, publicaron en el programa Directv Sports Radio desde el país suramericano.

La última palabra la podrá dar el River Plate con una oferta lo suficientemente atractiva para el colombiano hasta el 30 de noviembre, mientras tanto, habrá otros equipos acechando.

SEGUIR LEYENDO:

<br/>





<br/>