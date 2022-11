Lujos y excentricidades: así vive el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en Caracas

Así es la mansión en la que vive Armando Benedetti en Venezuela: tiene hasta piano, cristalería y otros lujos. Fotos: captura Caracol y Colprensa.

Desde que Armando Benedetti se posesionó como embajador de Colombia en Venezuela su nombre no ha dejado de sonar en la opinión pública. Sus declaraciones, anuncios y algunas de sus decisiones han mojado prensa y, en las últimas horas, dio de qué hablar luego de que se conoció la lujosa mansión en la que se hospeda en Caracas.

El diplomático colombiano le abrió las puertas de su casa al programa Los Informantes, de Caracol Televisión, y no solo mostró las instalaciones de su nuevo hogar, sino que envió varios mensajes relacionados con el avance del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

En esa casa, ubicada en territorio venezolano, Benedetti vive con su esposa, la cartagenera Adelina Guerrero Covo, ambos comparten una vivienda de tres pisos, que tiene amplios jardines con flores de todas las especies, además de estar custodiada por altos muros de seguridad.

El hogar del coequipero del presidente Gustavo Petro está ubicado en el barrio Campo Alegre, uno de los más exclusivos de la nación venezolana. De hecho, es una de las casas más vistosas de ese sector, no solo por el amarillo con el que está pintada la fachada, sino también por las excentricidades que se alcanzan a ver desde afuera.

Al interior, al estilo de un palacio, la casa de Benedetti posee una extensa alfombra roja que decora los tres pisos, además de estar amoblada con muebles clásicos que tienen relieves en madera; además, hay grandes lámparas que cuelgan del techo, una enorme biblioteca, cortinas de las telas más finas e, inclusive, un gran piano y un escritorio donde el político barranquillero emite órdenes y cumple su labor diplomática.

Pese a todos los lujos con los que vive el excongresista, mientras le mostraba el inmueble a los periodistas que lo entrevistaban, se quejó por los arreglos que le ha tenido que hacer a la casa. Hay que recordar que, desde hace varios años, Venezuela no contaba con representación diplomática de Colombia, por lo que la casa donde se hospeda Benedetti estaba en abandono y, según dijo, con varios temas por mejorar para su habitabilidad.

“La cocina tenia ratas, los muebles se veían bien bonitos, pero había humedad; estaba mal pintada. Tocó fumigar, me ha tocado cuanta vaina”, dijo el embajador sobre su casa en suelo caraqueño.

En las imágenes que mostró el informativo deja ver que la casa tiene un sinfín de singularidades como cuadros antiguos de algunos de los más reconocidos pintores, así como objetos de cristal, candelabros y otros objetos de gran valor de la cultura colombo-venezolana.

En medio del diálogo, Benedetti destacó la labor del presidente Petro en sus más de 100 días en el poder. Sin embargo, no perdió oportunidad para criticar a varios de los ministros y asegurar, inclusive, que pareciera que en Colombia no hubiese gobierno. Eso sí, reconoció que por su ligereza a la hora de pronunciarse prefería no dar más detalles porque lo podrían despedir.

“Me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al Gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso, cuidado y me botan”, reconoció Benedetti en Los Informantes.

Además, como lo ha hecho en otras oportunidades, criticó la labor que los coequiperos del presidente Petro han llevado a cabo en estos meses, según él, se la pasan subiendo videos a redes sociales y, supuestamente, no cumplirían la labor para la que fueron designados por Petro, quien llegó al poder el pasado 7 de agosto en reemplazo del uribista Iván Duque. “Veo a ministras y ministros nuevones haciendo unos videos muertos de la risa. ¿De qué se ríen si el país está mal? ¡Parecen boy scouts o una brigada de recreacionistas! ¡Sean ministros!”, añadió.

