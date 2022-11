El ‘Pibe’ Valderrama habló sobre las posibilidades de Argentina de ser campeón en el Mundial Qatar 2022

El 'Pibe' Valderrama se refirió sobre la selección Argentina y la posibilidad de que se quede con la Copa del Mundo. Imagen: (Colprensa - Juan Páez).

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el fútbol, el deporte más popular en toda la historia del planeta, se convirtió en el punto principal de conversación en la esfera pública, especialmente por aquellos aficionados que lo viven con la mayor pasión posible. Si bien la selección Colombia no clasificó a la cita orbital, ha sido participante activa de las conversaciones deportivas de la misma.

Uno de los máximos referentes del balompié nacional, se unió a la conversación sobre los posibles equipos favoritos a hacerse con la mítica copa. En conversación con FDP Radio, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama entregó su opinión sobre la selección que ve como una de las principales aspirantes a quedarse con el título.

En cortas declaraciones, el ‘Pibe’ se refirió específicamente sobre la selección Argentina, que va con toda la motivación necesaria para conseguir dominar el mundo del fútbol. Los dirigidos por el director técnico, Lionel Scaloni, aterrizaron en Catar siendo campeones de la Copa América y de la Finalissima (partido que enfrentó al campeón de Europa y América), por lo que desde hace varios meses se han posicionado como uno de los favoritos y así lo hizo entrever el colombiano.

Valderrama precisó que durante estos últimos años, el cuadro Albiceleste armó el equipo para ganar y que si bien Lionel Messi es su ficha principal, no fue únicamente sobre él donde se cimentaron las bases de la plantilla que debutará en la Copa Mundial ante Arabia Saudita:

“Ellos armaron un equipo, Argentina tiene un equipo. Como dice Burru: Argentina en su momento no tenía solamente a Maradona, tenía un equipo que la gente reconoció después. Aquí Argentina armó un equipo, y no sólo para Messi sino para ganar”.

Este es uno de los aspectos más importantes del equipo argentino, que se construyeron para ganar y no para jugar en torno a un solo jugador. No obstante, el exfutbolista de la selección Colombia, no dejó atrás la importancia de Lionel en la plantilla y reconoció que siempre ha disfrutado verlo jugar:

“A Messi yo lo disfruto. Siempre lo he disfrutado, porque él se recrea para jugar. A él le gusta jugar”

Para cerrar sus declaraciones, Valderrama habló desde su experiencia en previas Copas Mundiales y afirmó que es fundamental ganar el primer partido del certamen, ya que este puede definir el resto del camino que tendrán que pasar las selecciones de cara a la mítica final:

“La gente habla de que son 30 y pico de equipos, pero son siete partidos. Ganá dos y el resto es el Mundial: el primero de todos es fundamental”.

Basado en el orden de los grupos, Argentina tendrá un camino complicado a la final, tendría que superar posiblemente a Dinamarca, Países Bajos, Brasil y en el último partido tendría que vencer a Inglaterra o Portugal según mencionan las predicciones.

La selección Argentina comparte el grupo C con México, Polonia y Arabia Saudita. Su debut oficial será el martes 22 de noviembre a las 5:00 a.m, hora colombiana ante el cuadro Árabe. Posteriormente, medirán niveles ante el cuadro ‘Manito’ el sábado 26 de noviembre a las 2:00 p.m y cerrarán su etapa ante la escuadra polaca el miércoles 30 de noviembre a las 2:00 p.m.





