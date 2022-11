Adiós a los contratos por prestación de servicios: la propuesta del gobierno de Gustavo Petro

Foto de archivo. Un trabajador recorre en bicicleta la Refinería de Cartagena en la ciudad de Cartagena, Colombia, 24 de agosto, 2006. REUTERS/Fredy Builes

El gobierno de Gustavo Petro ya estaría preparando cómo materializar una de sus grandes propuestas de campaña: una reforma laboral que incluya la eliminación de los contratos por prestación de servicios. El proyecto de ley al respecto se presentaría en el segundo periodo legislativo del Congreso de la República, que inicia en marzo de 2023.

Cabe recordar que en octubre, durante su intervención en el ‘Primer Foro Iberoamericano: Retos de la Formalización Laboral’, el mandatario ya se había referido al tema. De hecho, no es la primera vez que el Gobierno propone esta iniciativa, pues, en ocasiones anteriores, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya la había puesto sobre la mesa.

“En el mundo formal creemos que el contrato por prestación de servicios, no laboral, que encubre una relación laboral de manera mentirosa, solo para sobreexplotar al y a la trabajadora, debe pasar a la historia y que debemos volver a relaciones laborales pactadas”, indicó el presidente Petro.

El mandatario colombiano aseguró, además, que acabar con los contratos de prestación de servicio, no implicaría “acabar con la economía” pues, de acuerdo con él, “las economías más desarrolladas tiene salarios más alto que nosotros”.

“El salario está disminuyendo en el mundo, la desigualdad social está aumentando en el mundo”, subrayó el presidente de Colombia.

La ministra de Trabajo dijo que en la ponencia del proyecto de ley de la reforma laboral se va a plantear una forma de contratación que favorezca el avance de la formalización del trabajo.

“Lo que nosotros estamos planteando a través de la reforma laboral es que vamos a estructurar una forma de contratación que efectivamente saque de nuestro escenario este proceso de tener unas contrataciones que seccione derechos de trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer un proceso de transición para ir poco a poco avanzando hacia la formalización laboral”, dijo Ramírez.

Lo que espera el Gobierno Nacional con la formalización es que los trabajadores que actualmente están vinculados mediante este tipo de contratación puedan recibir beneficios con los que actualmente no cuentan como primas, cesantías, vacaciones, entre otros.

“Este país cambió, tenemos que cambiar el chip, Colombia no puede seguir como está. Y además tenemos sentencias de la corte que nos dicen que los contratos que no recogen ni siquiera el pago de la seguridad social al trabajador son perversos”, dijo la jefe de cartera en septiembre pasado.

Qué son los contratos de prestación de servicios en Colombia y para qué sirven

En Colombia, los contratos por prestación de servicios son una vinculación que se hacen entre un empleador y una persona para cumplir una determinada función o actividad en un periodo de tiempo estimado. Suele ser visto como una forma de contratación informal porque no es más que un acuerdo entre dos partes para la realización de una labor.

Al ser un contrato civil y no laboral, el empleador no está obligado a pagarle prestaciones sociales al trabajador contratado. No concibe la existencia de relaciones o vínculos laborales, lo que evita una serie de obligaciones legales y laborales por parte del contratista y el contratante.

En este tipo de contratos, el trabajador asume el pago de su vinculación al sistema de seguridad social: aporte a salud, pensión y ARL (Administradora de riesgos laborales).

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajador bajo esta modalidad de contrato que reciba como pago un salario mínimo legal vigente o más, debe cotizar sobre la base del 40% del valor de sus ingresos que se den durante el mes por la labor. De eso, se deduce el 16% para pensión y el 12,5% para salud.

