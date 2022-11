Un menor de 13 años habría violado a niña de cuatro en Bogotá

Menor de 13 años habría violado a niña de cuatro. EFE/Mauricio Osorio/Archivo

Las autoridades en el sur de Bogotá confirmaron un caso de presunto abuso sexual en contra de una niña de cuatro años, y el responsable del terrible hecho también es menor de edad de 13 años.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de la capital, el atroz hecho sucedió el pasado jueves 17 de noviembre, al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, con prueba de video una persona acudió al Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Arborizadora Alta en la carrera 43A # 73 sur-8, hizo la denuncia del abuso contra la niña.

De inmediato, un grupo de policías llegaron hasta la casa y capturaron al presunto abusador.

“El caso es sensible, toda vez que están inmersos menores de edad. Es un caso que tiene que ver con un tema sexual. Tenemos todo el acompañamiento de nuestro grupo de Infancia y Adolescencia y obviamente de Bienestar Familiar “, relató el coronel Paulo Cruz,

Asimismo, el informe de las autoridades responsables especificó que la víctima fue enviada a un centro médico y allí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hizo cargo de la situación. Por su parte, al presunto menor abusador pasó al poder de la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Insisto que este es un tema de acompañamiento, atención de derechos y el llamado de atención a la comunidad y padres de familia para que no descuiden a nuestros niños y adolescentes, no dejarlos solos y, sobre todo, instruirlos y capacitarlos para que no se presenten este tipo de casos”, indicó el coronel.

Denuncian abuso sexual en un centro comercial de Chía, al norte de Bogotá: joven señaló a su empleador

Este fin de semana se conoció un nuevo caso de abuso sexual en Colombia. A través de sus redes sociales, la víctima -identificada como Daniela Moncada- relató como su ahora exjefe abusó sexualmente de ella en su lugar de trabajo, en el Centro Comercial Chía.

Por medio de su cuenta de Instagram, Moncada dio a conocer que los hechos ocurrieron durante su jornada laboral. La joven indicó que decidió hacer su caso público no solo para que ninguna otra mujer se víctima del presunto agresor, sino también porque, cuando fue abusada sexualmente, el hombre la amenazó diciéndole que, sí le contaba a alguien lo ocurrido, la despediría.

“El día de ayer fui abusada sexualmente por el señor Julián Darío Cruz Gamboa, quien es dueño del local 1172 ubicado en el Centro Comercial Centro Chía llamado Hobbies Fortnite”, escribió la joven en su red social.

Según la denuncia de la afectada, durante su hora de almuerzo su presunto agresor la llamó para que acudiera de manera urgente al local donde laboraba. Sin embargo, al llegar, a la joven le llamó la atención que Cruz Gamboa no estaba solo sino con su compañero, a quien posteriormente lo envió a su hora de almuerzo por lo que ella y su ahora exjefe quedaron solos en el establecimiento.

“Al llegar al local me encuentro con que el señor Julián y mi compañero de trabajo en el local, lo cual se me hizo raro, ya que Julián me pidió que regresará rápido, al ponerme a hacer mis deberes el señor Julián le dice a mi compañero que se vaya a tomar su hora de almuerzo... a los minutos de irse mi compañero, Julián me llama a la bodega que queda en el segundo piso”, contó la víctima.

