EPM sostiene que es seguro comenzar la operación de Hidroituango

EPM sigue convencido sobre la estabilidad y seguridad de Hidroituango.

Concluido el comité departamental de la gestión del riesgo sobre Hidroituango, autoridades departamentales, nacionales y la empresa operadora de la planta, hablamos de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, aseguraron que ya está todo listo para que inicie la operación de la generadora, de hecho, consideran que no es necesario seguir realizando simulacros como el del pasado martes 15 de noviembre, cuando se les notificó a 4 municipios para que adoptaran las estrategias en caso de alguna contingencia, pero que además de no participar en esto, decidieron protestar contra dichas evacuaciones. Con este planteamiento, no se descarta que se cumpla el último plazo para la entrada en funcionamiento de la maquinaria.

Precisamente ese día se dio la primera prueba con aguas dinámicas, en la unidad 1, a baja velocidad, pero que sería el test para el arranque de su funcionamiento comercial, con lo que también se comenzaría a dar un proceso evacuación en esa comunidad aguas abajo, encendiendo así las dos primeras turbinas, pero que hasta el momento no se ha definido ni la fecha ni la hora para esto.

A pesar de la reiterada dilación para la puesta en marcha, EPM está convencida que en los próximos días se podría iniciar con la operación, ya que como lo explico el gerente general, Jorge Andrés Carrillo, la hidroeléctrica está muy estable y se ha cumplido con todo lo exigido por las autoridades:

“La ingeniería que hay detrás de Hidroituango es la que permite asegurar que el proyecto es estable, seguro y está controlado por EPM (…) Se cumplieron los compromisos para conformar las mesas técnicas necesarias para definir las pruebas que requerirán hacer una evacuación preventiva”.

A pesar de estas garantías, las comunidades siguen bajo el temor y la zozobra, que en cualquier momento se presente una contingencia que ni siquiera con un simulacro se puede atender; este precisamente fue uno de los motivos por los cuales no asistieron a las evacuaciones de esta semana, por lo que a pesar de la aparente tranquilidad que entrega de EPM, temen que en cualquier momento pueda ocurrir una catástrofe.

“Esta prueba no representó riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga”, explicó el vicepresidente de proyecto de generación de energía de EPM, William Giraldo.

En la jornada de hoy y mañana, 18 de noviembre, se continuará con la definición de protocolos, para concretar las condiciones del seguimiento de las evaluaciones, para la entrada en funcionamiento de las turbinas. El anuncio fue hecho por el gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López, quien reveló que se realizará una jornada pedagógica para que se den a conocer estás próximas pruebas:

“Vamos a evaluar si están preparados y si los protocolos son adecuados y suficientes. Ahí vamos a conocer la situación de cada territorio (…) Mañana (hoy, 17 de noviembre) todos los comités municipales de gestión del riesgo estarán en una visita en el proyecto Hidroituango. Estarán en una jornada pedagógica de concertación y construcción de cómo serían las evacuaciones y protocolos para evaluar capacidades de los consejos y una presentación detallada de los procesos en las pruebas”.

Vendré dos voceros del avance el proyecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, mostró una particular imagen, explicando que las máquinas no generan ningún tipo de vibración, por lo cual se puede dejar una moneda parada y está no se cae, dando cuenta así que el encendido de Hidroituango ya es completamente seguro.

Pruebas Hidroituango. Así hizo la prueba Daniel Quintero. Tomado de Twitter.

