Continúa la pelea entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe: “Nos van a mantener 20 años en el poder”

El senador del Pacto Histórico respondió a Miguel Uribe.

La reforma tributaria se convirtió en el centro de la polémica en los últimos meses, pues este proyecto confronto a todos los sectores políticos del país, situación que aún deja disputas; tal es el caso de los senadores Miguel Uribe y Gustavo Bolívar, quienes se enfrentaron en las últimas horas respecto al tema, asegurando cada uno, que el argumento de su opositor se basaba en mentiras.

Según el cabildante del Centro Democrático, Bolívar siempre recurría a la agresión personal y adoptaba una posición mitómana y colmada de mentiras, destacando que este olvidaba su posición y no sostenía en muchos casos lo que decía.

“Yo lamento profundamente que el senador Gustavo Bolívar hacía la ausencia de argumentos, acuda a la agresión personal, yo no voy a ser lo mismo, no es necesario, él solo se desenmascara, yo me limito a pensar que Gustavo Bolívar es un mitómano y tiene amnesia”, expuso Uribe Turbay.

También puede leer: Presunto abusador de Hilary Castro habría sido linchado por banda carcelaria conocida como “los plumas”

De igual forma, le recordó al líder del Pacto Histórico, que fue él quien apoyó a la denominada Primera Línea en las épocas del paro nacional, señalando que gracias a dicha movilización, el país empezó a sufrir una importante alza en los precios de varios alimentos. Finalmente, arremetió asegurando que Bolívar y sus compañeros, eran una fábrica de mentiras falsas.

“Si alguien no estudio como oposición, fue él, que en vez de estar dando los debates estaba en la calle financiando la Primera Línea, incendiando el país, acaba de decir el banco de la República que donde arrancó el alza de los precios de los alimentos, fue por cuenta precisamente de sus bloqueos violentos, en donde varios colegas se dedicaron a empoderar a los criminales, hoy se rasgan las vestiduras como son ellos, y siguen siendo las fábricas de las fake news”.

La respuesta de Gustavo Bolívar

Para el senador del Pacto Histórico, las palabras de Miguel Uribe hacen parte de una arremetida basada en la tergiversación y la caricatura, pues aseguró que su charla con la periodista Maria Jimena Duzán fue sacada de contexto, no obstante, destacó que está dinámica le suma puntos al presidente Gustavo Petro, pues el país no le creerá a la oposición.

“La oposición se ha vuelto tan caricaturesca, tan mentirosa, tan calumniadora, este hombre es tan tergiversador que obviamente ha sacado de contexto las palabras que le dije a María Jimena Duzán; le dije exactamente que debido a las mentiras que a diario salía a decir a los medios de comunicación, y es obvio, que con esas mentiras el presidente Petro estaba perdiendo popularidad, pero el país ya sabe quien creerle”, puntualizó Bolívar,

También puede leer: Ministro Alejandro Gaviria se reunirá con rectores de universidades privadas para hablar del aumento de precio en las matrículas

De igual forma, el senador Gustavo Bolívar afirmó que Uribe no teme en mentir, además de sugerirle a los compañeros del cabildante del Centro Democrático que regulen el discurso de este, pues únicamente estaría favoreciendo a la bancada de gobierno. Además, destacó que siguen perdiendo credibilidad y con ese ritmo, el Pacto y sus aliados seguirán por muchos años con el poder.

“Nos van a mantener 20 años en el poder porque nadie les va a creer, han perdido toda la credibilidad, nadie les cree las mentiras, estudien, prepárense como hicimos nosotros, con hechos, con documentos”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: