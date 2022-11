ELN libera a soldados secuestrados en Arauca el pasado 1 de noviembre

Momento de entrega de soldados secuestrados del ELN a delegados de la Defensoría del Pueblo.

Este miércoles 16 de noviembre se conoció que el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a los soldados profesionales Luifer Aldey Mejía y Fernando Urrego Rayo, a quienes había secuestrado desde el pasado 1 de noviembre en zona rural de Arauca, cuando los militares vestían de civil y disfrutaban de sus vacaciones.

Los familiares de los dos soldados denunciaron que no habían llegado a sus hogares y se quedaron esperándolos. Urrego Rayo, perteneciente al Batallón Especial Energético y Vial N.° 16, debía llegar a Chaparral (Tolima) y no lo hizo. “Sin embargo, según lo reportado por la familia, su hermano habría tratado de comunicarse en repetidas ocasiones vía telefónica con él desde su salida, pero hasta el día de hoy no ha recibido respuesta, ni ha llegado a la casa de sus familiares”, se leía en la denuncia.

El soldado Mejía, por su parte, salió del Batallón de Artillería N.° 18 General José María Mantilla con destino a su hogar en Granada (Meta). Al ver que no llegaba, su familia trató de comunicarse por vía telefónica y tampoco recibió respuesta.

El miércoles 9, el grupo insurgente confirmó que tenía a los dos uniformados en su poder. A través de un comunicado, aseguró que fueron retenidos en el caserío Flor Amarillo, en el municipio de Tame. En la misiva advirtió que “toda acción ofensiva de rescate colocará en riesgo la vida de los prisioneros y no será de nuestra responsabilidad cualquier desenlace fatal”.

Una vez se conoció dicho comunicado, el Ejército advirtió que instauraría las denuncias en contra del ELN ante organismos nacionales e internacionales. “Luifer Mejia Beltrán y Fernando Urrego Rayo se desplazaban de civil y en estado de indefensión para disfrutar el plan de moral, descanso y bienestar con sus familias en sus ciudades de origen”, detalló la institución.

“Este repudiable hecho es una violación a los derechos humanos e infracción a las disposiciones del derecho internacional humanitario y un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad”, señaló el comunicado. Asimismo, responsabilizó al ELN por la seguridad e integridad física de los soldados profesionales. “Continuaremos brindando el apoyo y acompañamiento a las familias de nuestros militares, pues el secuestro les genera angustia, tristeza y desolación”, agregó.

El ELN manifestó que, durante el cautiverio, los soldados estaban recibiendo “el trato de acuerdo a las condiciones de guerra que vivimos” y que los entregaría a una organización de derechos humanos. En efecto, en las fotografías que se conocieron de la liberación se ve que los mediadores hacen parte de la Defensoría del Pueblo.

Esta liberación se da el mismo día en que el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, anunció la reactivación inmediata de la mesa de negociaciones entre los subversivos y el Estado Colombiano. La noticia se dio después de que el presidente Gustavo Petro mencionara desde París que los diálogos de paz están cerca de reanudarse.

De acuerdo con Rueda, gracias al “acompañamiento de los países garantes, cumplimos con la reactivación de los protocolos pactados entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional para reanudar los diálogos de paz”. El alto funcionario recordó desde su cuenta oficial de Twitter que la reanudación de los diálogos se da justo después de los 100 primeros días del gobierno progresista que llegó al poder.

“Hoy estamos ad portas de la reactivación de la mesa de negociaciones. #100DiasDeCambio”, manifestó el alto comisionado. Por su parte, el informativo Noticias Caracol aseguró que Rueda viajaría el próximo sábado 16 de noviembre a Venezuela, que sería el escenario donde se reiniciarían los diálogos con la guerrilla colombiana.

