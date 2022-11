Uno de los señalados de acoso sexual en la COP27 habría suplantando a integrante de la delegación colombiana

Imagen de referencia de la COP27. Foto: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

En las primeras horas del domingo se conoció nueva información sobre el despreciable caso de acoso sexual que habrían perpetrado dos integrantes de la delegación colombiana en la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se lleva a cabo en Sharm el-Sheij (Egipto), luego de que el propio Gobierno informara que uno de los señalados habría suplantado la identidad de una de las personas que iba a viajar al evento, pero finalmente no se trasladó hasta África.

A través de un hilo de Twitter el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que están confirmando las identidades de los acusados por parte de la Secretaría de la COP27.

“Nos suministraron el nombre de una persona como parte de los acusados de presunto acoso sexual y verificamos plenamente que esa persona no viajó nunca (...), por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente (sic)”, aseguró.

Prada ratificó que los organizadores del evento de la ONU sí le solicitaron a la Cancillería colombiana retirar las acreditaciones de los dos implicados, pero aclaró que no se trató de algún funcionario del gobierno Nacional.

“Confirmo que Secretaría de COP27 solicitó a Cancillería suspender acreditación de 2 personas registradas en delegación colombiana, compuesta por 201 personas entre funcionarios del gobierno, sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder. Las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del gobierno, ni menos con miembros de la delegación presidencial. Cualquier información en contrario es difamatoria (sic)”, explicó.

No obstante, el ministro agregó que están a la espera de que los organizadores les constanten los nombres de los señalados por acoso sexual.

“Solo cuando la Secretaría COP27 nos reconfirme nombres y verifiquemos la plena identidad de las personas, y que en realidad sean colombianos y hayan participado de los hechos, haremos pública la demás información, de conformidad con la ley (sic)”, añadió.

Finalmente, Prada reiteró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tolerará que ocurra en el país esta forma de violencia de género.

“Ratificamos que nuestro gobierno rechaza en forma contundente cualquier conducta que irrespete o agreda a la mujer y atente contra sus derechos y libertades en cualquier parte del mundo (sic)”, sostuvo.

Hilo de Twitter del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien desmintió que señalados por acoso sexual en la COP27 fueran funcionarios del Gobierno. Foto: Captura de pantalla

La aclaración se hizo en reacción a la información que se difundió en varios medios de comunicación colombianos, donde destacaron que se trataba de miembros de la Presidencia de la República, lo que fue desmentido tanto por la Jefe de Despacho de esa entidad, Laura Sarabia; la Viceministra de Asuntos Multilaterales de la República, Laura Gil, y por el propio jefe de Estado.

“Es importante aclarar que las dos personas que fueron denunciadas por un presunto acoso sexual en el marco de la COP27 no son funcionarios públicos y no viajaron con la comitiva del Presidente de la República”, reaccionó Sarabia.

Mientras que Laura Gil dijo: “La delegación colombiana está compuesta de funcionarios del gobierno, miembros de sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder. Las acusaciones no estaban dirigidas a funcionarios del gobierno”.

“Esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no de la presidencia, ni funcionarios públicos”, enfatizó el presidente Petro.

La Cancillería había informado de esta deleznable situación en la tarde del sábado a través de un comunicado en el que indicaron que: ”La Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el marco de la 27 Conferencia de las Partes que se realiza en Sharm El-Sheikh (Egipto), ha informado al Gobierno de Colombia sobre la denuncia contra dos miembros de la delegación oficial del país en este evento, por presunto acoso sexual”.

