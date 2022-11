Rudolf Hommes dice que la sustitución de exportación de gas y petróleo puede tomar 15 años

El exrector de la Universidad de los Andes también dijo que "hay que comenzar ya" a pensar en cómo diversificar y sofisticar la oferta de exportaciones en Colombia. Foto: Archivo Infobae Colombia.

La exploración petrolera y la transición energética en Colombia son los temas que más polémica han generado en los primeros 100 días del Gobierno de Gustavo Petro, pues una de las banderas durante la campaña presidencial era que no se firmarían nuevos contratos de exploración petrolera. Pero como pasa en política, las promesas de ayer condicionan las decisiones de hoy, pero no las amarran del todo, por lo que en los últimos días desde el Gobierno nacional no se descarta que se puedan firmar nuevos contratos.

Al respecto, el exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, Rudolf Hommes publicó un corto hilo en Twitter en el que explica que la sustitución de exportaciones de gas y petróleo tomaría entre cinco y 15 años, solo si se diversifica la oferta exportadora del país para hacerlo más atractivo a los inversores.

“Un problema real de la economía colombiana es que para sustituir las exportaciones de y gas por otras mas sofisticadas y diversificar la oferta exportadora puede requerir entre 5 y 15 años. Como en el caso del árbol que va a crecer en varios años, hay que sembrarlo ya”, comenzó escribiendo Hommes en Twitter.

En seguida, el economista y administrador de empresas señaló que es necesario, para la diversificación en las exportaciones, un cambio en el modelo de gobierno, así como un sector privado más proactivo y tecnológico.

“Sofisticar y diversificar la canasta productiva y la de exportaciones requiere in cambio de modelo de gobierno, un sector privado proactivo tecnológico y audaz y universidades interesadas en generar patentes e invenciones. Ya hay que despertar a los lideres de estos sectores (sic)”.

Por lo que pide a la Andi, a la Sociedad de Agricultores de Colombia y a la academia poner en marcha una transformación de la economía nacional:

“Despertar a la Andi, a la SAC a Uniandes y la Nacional y añ equipo económico del gobierno para poner en marcha la transformación de la economia. Como dice Petro: no podemos perder ni un dia mas. Hay que comenzar ya (sic)”.

El exministro de Hacienda explica qué es necesario para sustituir las exportaciones de gas y petróleo. Imagen: Twitter.

José Antonio Ocampo afirmó que el Ministerio de Minas “hace el estudio de los contratos de exploración petrolera”

Vale señalar que estos comentarios del exministro de Hacienda se dan un día después de que José Antonio Ocampo, actual ministro de Hacienda, señalara que se estudiarán los contratos de exploración petrolera, advirtiendo que los encargados para definir si se firman o no nuevos contratos son los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

“Hay una gran cantidad de contratos. Hay 121 en ejecución, 37 en trámite y en 37 suspendidos, que el ministerio (de Minas) está viendo si pueden continuar. Esos contratos, que suman casi 200, son una cantidad bastante impresionante y lo que se va a hacer es que con base en esos resultados, que han sido muy exitosos sobre todo en materia de gas, vamos a ver si se necesita. Pero el gobierno está abierto a la posibilidad de que haya nuevos contratos”, dijo el ministro Ocampo.

Declaraciones que van en sintonía con lo dicho por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez el pasado 9 de noviembre desde la COP27, en donde habló sobre los contratos de exploración minera en el país, afirmando que se inició una evaluación de los actuales contratos para la explotación de hidrocarburos.

La ministra Vélez también aseguró que el objetivo del actual gobierno es mejorar sustancialmente la gestión de los recursos producidos por esta actividad. También sostuvo que la administración de Petro “no va a salir desesperadamente a ampliar la frontera extractiva”.

“Nosotros en este momento estamos habiendo un estudio que es muy importante para que podamos establecer y claridad sobre en qué estado están los contratos que tenemos que tenemos hoy”, sostuvo Vélez desde Egipto.

Por su parte, desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se le dio un espaldarazo a la exploración de hidrocarburos y se afirmó que los ingresos que le dejan al país son determinantes para la estabilidad fiscal y la balanza de pagos de Colombia.

Según el Carf, suspender esta actividad representa un riesgo elevado para el país, pues la sostenibilidad fiscal cambiaria con efectos adversos sobre el desarrollo y el crecimiento económico, argumentando que estos ingresos son la principal fuente de oferta de divisas para el mercado nacional y significan también: “cerca del 40 % de las exportaciones y 20 % de la inversión extranjera directa”.

SEGUIR LEYENDO: