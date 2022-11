Indignación por crimen en el Valle del Cauca, mujer fue asesinada por su propio hijo en Cali

En Cali, una mujer fue asesinada por su propio hijo. Crédito: Fiscalía General de la Nación

En el oriente de Cali, la comunidad del sector está consternada, luego de la tragedia donde una mujer fue asesinada por su propio hijo, al parecer, bajo efectos de la cocaína.

En el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en la calle 91 #27C-08 se registró el hecho violento en el que la vícitma identificada como Ingrid Coromoto Gómez Izquiel, de 50 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue atacada con arma blanca por su hijo de 27 años, presuntamente el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando la agredió.

En diálogos con la revista Semana, el esposa de la mujer contó que, “después de almorzar ella se acostó a hacer una siesta al lado de nuestro hijo. Luego de un rato él apareció con las manos llenas de sangre y no podíamos creer lo que había pasado”.

Después de los hechos, el joven se entregó la Fiscalía General de la Nación en el centro de Cali. Asimismo, uniformados de la Policía Metropolitana capturaron al agresor, quien no recuerda lo que hizo.

“Él no se acuerda de lo que pasó; su mamá era todo para él. Anoche me permitieron verlo en la celda, le dije ¿hijo, sabes lo que hiciste? Me respondió: ‘¿Apá qué hice pues? Que me volví a escapar’. Entonces le respondí: te perdono en el nombre de nuestro señor Jesucristo, de corazón te amo. Mi hijo decía: ‘Apá, qué me vas a perdonar, tú eres loco. Dile a mi mamá que me venga a buscar que me tienen esposado, porque consumí cocaína, dile que me traiga comida, tengo hambre y frío’. Después comentó que aprovechó que la mamá estaba durmiendo y por eso había escapado”, contó.

De acuerdo a información, se conoció que la víctima y su esposo trabajaban vendiendo empanadas en el sector y desde hace más de 3 años vivían juntos en la capital del Valle.

“Teníamos tres hijos. Uno de ellos murió por covid-19 hace dos años en Perú, tenía 30 años de edad. Nuestra hija mayor tiene 32 años, vive también en Cali, en el barrio Mojica; por parte de ella tengo dos nietas preciosas que las amo. Y mi hijo de 27 años. Le apasionaba cocinar, ella trabajaba conmigo haciendo empanadas venezolanas. Acá en el barrio la querían bastante con la forma de ella laborar y por su forma de ser, una mujer que no era ni grosera, ni gritona, ni peleona. Todo el mundo está aquí indignado por lo acontecido”, detalló el esposo de Ingrid.

Adicional a esto, no cuentan con los recursos para trasladar el cuerpo de la mujer a su país de origen, por lo que están pidiendo ayuda a la comunidad. “Nosotros vivíamos en Maracaibo, pero ella era de Valle de la Pascua. Si Dios lo permite y nos ayudan, queremos trasladar su cuerpo hasta ese lugar”, concluyó el familiar para Semana.

Entretanto, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes sobre este caso.

Cabe resalatar que, en días pasados en el municipio de Titiribí, Antioquia, hay preocupación por la desaparición de Salomé Pérez Cataño, una niña de seis años de edad, que según denunció su tía, Rocío Pérez, habría sido raptada por su propia madre en la vereda La Peña.

“El lunes 31 llegó la mamá de la niña y yo les di amanecida y de madrugada se volaron con la niña y no me di cuenta (...) una vecina me llamó y me dijo que estaban en Albania montándose en un Coonorte y en La Lechería se intercambiaron de bus y se montaron en uno para Medellín”, contó la tía para TeleAntioquia.

Este caso causa especial preocupación, pues la madre biológica de Salomé no tiene derecho a su custodia por sus problemas de drogadicción, denuncias por maltrato infantil y su inestabilidad mental, según comentó Alexander Gómez, comisario de familia de Titiribí.

SEGUIR LEYENDO: