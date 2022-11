Presidente del grupo Sura aseguró que es falso que le pagara a medios para mejorar su imagen

Grupo Sura se pronuncia sobre señalamientos de presiones y pagos a medios de comunicación. REUTERS/Fredy Builes

Nuevamente el Grupo Sura ha salido a defenderse de señalamientos y noticias que circulan en algunos medios de comunicación, situación que se viene presentando hace ya varios meses con las ofertas públicas de adquisición, y demás temas referentes con la inclusión de socios a las juntas directivas, tanto de esta compañía como del Grupo Empresarial Antioqueño; no obstante, en su más reciente pronunciamiento, el conglomerado defendió a su presidente, Gonzalo Pérez, asegurando que en ningún momento él ha tenido injerencia, o presión, dentro de grupos editoriales, en pro de una buena imagen. Allí mismo detalló que no es la primera vez que esto ocurre, por lo que piden que no sé desinforme a la ciudadanía.

Además de ser enfáticos con el tema de respetar la libertad e independencia sobre medios de comunicación y periodistas, señalan que su poder de decisión no está sometido a voluntad de otras empresas, por lo que explican que las negociaciones accionarias en vez de generar enfrentamientos se hacen con la finalidad del crecimiento de la compañía:

“En Grupo SURA somos respetuosos de la independencia editorial y autonomía de todos los medios y los periodistas. Nunca hemos coaccionado o pagado periodistas para que publiquen u opinen a nuestro favor. (…) Grupo SURA es una organización independiente, su poder de decisión no está sometido a la voluntad de otras compañías. El cruce accionario es un instrumento y no un fin, que ha demostrado su validez para impulsar el crecimiento con visión de largo plazo de empresas líderes en sus respectivas industrias”.

Todo se suscitó luego de la renuncia de cuatro de los miembros principales de la junta de Sura, que habían sido postulados por el Grupo Empresarial Antioqueño, pero que fueron un bloqueados debido a los nexos familiares que tienen con algunos de los integrantes. Los funcionarios en cuestión son: Luis Javier Zuluaga Palacio, Sebastián Orejuela Martínez, Santiago Cuartas Tamayo y Pablo Londoño Mejía.

Tanto Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela Martínez, fueron inhabilitados por la Superintendencia de Sociedades, por lo que su renuncia se dio de manera inmediata como lo reveló la misma compañía, situación que se dio el mismo día que Jaime Gilinski solicitó convocar una asamblea extraordinaria, para darle facultades a los socios para decidir sobre la oferta pública de adquisición de Nutresa, entre otras.

“Los directores Luis Javier Zuluaga, Sebastián Orejuela, Santiago Cuartas y Pablo Londoño presentaron hoy sus renuncias con efecto inmediato a la Junta Directiva de la Compañía. Esta decisión implica que a partir de ese momento Grupo SURA no cuenta con una Junta Directiva debidamente integrada, que pueda tomar decisiones y cumpla los requisitos establecidos en la Ley 964 de 2005″, acaban de expresar en referencia a la OPA por Nutresa.

Pues frente a este punto y otros en cuestión que salieron a la postre en publicaciones de otros medios de comunicación, el Grupo Sura declaró:

“Reiteramos que los administradores de Grupo SURA cumplen con su obligación de decidir y actuar por el interés general, no solo de todos sus accionistas e inversionistas, sino de los demás grupos de interés”.

A partir de todas estas explicaciones y aclaraciones, se concluye por parte de la compañía que está clara la intención de respetar el derecho de acceso a la información, detallando que una ciudadanía mejor informada la base de una sociedad más armónica, por eso desde Sura están comprometidos a enfrentar la desinformación.

Adicionalmente se reveló que el próximo 22 de noviembre se convocará a una asamblea extraordinaria de accionistas, dónde se buscará elegir una nueva junta directiva, quisiera está la que delibera y decida el futuro de la oferta pública de adquisición por el grupo Nutresa.

A continuación el comunicado completo:

Sura se defiende contra señalamientos de presiones a la prensa. Fuente: Sura.

