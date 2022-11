Yina Calderón habló sobre su novio, que algunos de sus seguidores piensan que no existe: “No es farandulero, es enfocado y juicioso”

Yina Calderón, influenciadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido y empresarias colombianas más cuestionada en el país, especialmente por su personalidad y cambios estéticos que algunos consideran excesivos. Como en el caso de muchos otros famosos, la vida amorosa de Calderón también está constantemente ante la mirada pública.

Aunque hace varios meses se hablaba de que la también DJ de guaracha estaba soltera, pues ella misma reveló que había terminado su relación con un hombre que había preferido mantener alejado de la vida pública, en las últimas horas la misma Yina Calderón habló de su actual pareja.

Se desconocen detalles sobre el hombre que habría robado el corazón de la exprotagonista de Nuestra Tele, quien a lo largo de los últimos años ha sido muy cuestionada por la manera en que lleva sus relaciones.

Calderón sorprendió en su cuenta oficial de Instagram al revelar que en la actualidad sí tiene una relación, cosa que muchos internautas no creen del todo, puesto que nunca se ha visto en publicaciones de la mujer. Así que Calderón decidió aclarar ante sus más de 100 mil seguidores de la plataforma por qué no muestra a su pareja.

En medio de una actividad de ‘preguntas y respuestas’ que hizo la emprendedora en su perfil oficial, hizo referencia a su nueva pareja, diciendo que después de su más reciente cirugía la ha acompañado en su proceso de recuperación. Horas más tarde, la famosa tenía varios comentarios que señalaban incredulidad en la supuesta relación de Yina Calderón.

El comentario que la misma DJ de guaracha destacó en sus redes sociales fue: “Deje de inventar que tiene novio, babosa”, realizado por un internauta y parece que, según señaló la polémica empresaria, se repetía mucho entre sus mensajes directos.

Como respuesta a ese comentario, con su ya reconocida personalidad fuerte y sin pelos en la lengua, Yina Calderón se mostró frente a la cámara bastante molesta y con una actitud retadora dando a entender que no le importaba si en las redes sociales le creían o no que estaba en una relación amorosa. De hecho, insistió en que actualmente tiene una pareja estable, que realmente está con ella por algo más que su dinero y fama.

“Mi amor si tú me quieres creer, bien, y si no, no hay problema. Si tú quieres pensar que mi novio es de mentiras y que me invento eso, pues dale. Yo se los cuento a veces porque me gusta chismosear con ustedes, por respeto a él y por contarles que tengo a alguien en mi vida que me hace feliz”, señaló y añadió que, aunque sea sorpresa para muchos, en su vida sí hay espacio para el amor.

Pero ahí no terminó todo, la empresaria siguió hablando de lo sana que es su actual relación y lanzó varios halagos hacia su novio. Señaló que es un hombre “enfocado y juicioso” y resaltó especialmente que “no es farandulero”. Esa última característica dada por la empresaria es muy importante para ella, pues en varias ocasiones anteriores Yina Calderón ha dicho que personas se acercan a ella con intenciones de obtener beneficios debido a su fama y fortuna.

Por otro lado, la Dj de guaracha también dejó claro que no va a mostrar a su pareja solo para acabar con los comentarios malintencionados que dan por falsa su vida amorosa. “Pero no voy a exponer mi relación para que ustedes me crean, yo no lo voy a exponer a él porque hace parte de mi privacidad y preferimos tener nuestra relación privada”, concluyó Calderón ante sus seguidores.

El video de Yina fue compartido en diferentes cuentas dedicadas a replicar las historias publicadas por los famosos. En esas publicaciones muchos internautas siguen dudando de su estado civil, pero también se publicaron algunas imágenes sobre el que sería el novio de Yina Calderón.

